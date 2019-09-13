 Викривачам корупціонерів в Україні платитимуть винагороду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Викривачам корупціонерів в Україні платитимуть винагороду

До близько 12 мільйонів гривень можна буде отримати за викривання випадків корупції, йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті. При цьому за інформаторами планують зберігати робочі місця.

Українцям будуть платити за викривання корупційних злочинів

Українцям будуть платити за викривання корупційних злочинів

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. У четвер, 17 жовтня, за законопроєкт номер 1010, поданий президентом Володимиром Зеленським, проголосували 252 депутати. При цьому депутати не підтримали жодної з запропонованих поправок до нього. 

Законопроєкт визначає правовий статус викривачів корупції, їхні права та гарантії захисту. Також передбачається звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про правопорушення, збереження за ними робочих місць, виплату компенсації за вимушений прогул і майбутнє працевлаштування.

DW.COM

Проєктом закону передбачені гарантії захисту викривачам корупції та грошова винагорода за викриття корупційного правопорушення. (13.09.2019)

Президент Зеленський закликав українців дзвонити в НАБУ і повідомляти про корупцію. Утім, до протидії корупції в Україні залучена низка органів. DW нагадує, чим займаються САП, ДБР, Вищий антикорупційний суд та інші. (24.09.2019)

Для викривачів корупції, які будуть повідомляти про злочин та активно сприяти його розкриттю, передбачена винагорода. Ця норма поширюється на випадки корупції, грошовий розмір яких або завдані державі збитки у п'ять тисяч і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб - зараз ця сума складає близько 10 мільйонів гривень.

Розмір винагороди для викривачів корупції встановлюється в межах 10 відсотків від суми корупційного злочину, але не більше ніж три тисячі мінімальних зарплат - зараз близько 12,5 мільйона гривень. При цьому виплата винагороди викривачу має відбуватися відразу після рішення суду і не залежить від повернення завданих державі збитків. 

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