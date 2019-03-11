Використання літака Boeing 737 MAX 8 призупинене у низці країн

Після авіакатастрофи літака моделі Boeing 737 MAX 8 у Ефіопії, яка сталася 10 березня й забрала життя 157 осіб, низка країн та авіакомпаній у вівторок, 12 березня, призупинили експлуатацію цього типу літака.

У міністерстві транспорту Німеччини заявили, що закривають повітряний простір країни для лайнерів цього типу. До аналогічного рішення вдалися в уряді Франції, Австрії та Ірландії. Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Малайзії й Оману. Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair.

11 березня про аналогічні рішення оголосили управління цивільної авіації Китаю й сама авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня.

Акції компанії Boeing за два останні дні втратили близько 10 відсотків вартості.

12 березня до роботи міжнародної комісії з розслідування авіакатастрофи в Ефіопії долучилися американські експерти. Напередодні на місці падіння знайшли дві "чорні скриньки".

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.