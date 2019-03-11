 Використання літака Boeing 737 MAX 8 призупинене у низці країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Використання літака Boeing 737 MAX 8 призупинене у низці країн

Після авіакатастрофи в Ефіопії Німеччина, Франція иа Ірландія закрили повітряний простір для лайнерів моделі Boeing 737 MAX 8. Низка інших країн світу також вирішили тимчасово припинити експлуатацію таких літаків.

Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8. Фото з архіву

Після авіакатастрофи літака моделі Boeing 737 MAX 8 у Ефіопії, яка сталася 10 березня й забрала життя 157 осіб, низка країн та авіакомпаній у вівторок, 12 березня, призупинили експлуатацію цього типу літака.

У міністерстві транспорту Німеччини заявили, що закривають повітряний простір країни для лайнерів цього типу. До аналогічного рішення вдалися в уряді Франції, Австрії та Ірландії. Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Малайзії й Оману. Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair.

DW.COM

Авіакатастрофи трапляються нечасто. Значно рідше стаються аварії з новими літаками. Проте одна з найновіших моделей літака Boeing вже двічі зазнала аварії протягом двох років з початку експлуатації. (11.03.2019)

У Китаї призупинили експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився в Ефіопії. Таке ж рішення прийняла й авіакмопанія Ethiopian Airlines. (11.03.2019)

На місці падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки". Тим часом кілька країн призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8. (11.03.2019)

Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив. (10.03.2019)

11 березня про аналогічні рішення оголосили управління цивільної авіації Китаю й сама авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня.

Акції компанії Boeing за два останні дні втратили близько 10 відсотків вартості.

12 березня до роботи міжнародної комісії з розслідування авіакатастрофи в Ефіопії долучилися американські експерти. Напередодні на місці падіння знайшли дві "чорні скриньки".

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

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