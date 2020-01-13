 Виверження вулкана на Філіппінах: ще двоє загиблих, понад 80 тисяч евакуйовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2020

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Новини

Виверження вулкана на Філіппінах: ще двоє загиблих, понад 80 тисяч евакуйовано

Двоє людей загинули під час втечі через виверження вулкана Тааль. Кількість евакуйованих сягнула 82 тисяч осіб.

Виверження вулкана Тааль

Виверження вулкана Тааль

На Філіппінах через виверження вулкана Тааль загинули ще двоє людей. Про це в середу, 15 січня, повідомили представники рятувальної служби провінції Батангас. Під час втечі у місті Талісай від серцевого нападу 13 січня померла 65-річна жінка, днем пізніше у місті Тааль з цієї ж причини помер 27-річний чоловік. Раніше також повідомлялося про автомобільну аварію у місті Каламба, яка сталася в умовах поганої видимості через попіл з вулкана. Внаслідок аварії загинув водій.

У провінціях Батангас та Кавіте через виверження вулкана евакуйовано вже понад 82 тисяч людей, повідомила місцева влада. Для допомоги населенню залучені військові та поліція. При цьому деякі люди залишаються в своїх будинках, щоб наглядати за майном та домашніми тваринами.

Парк атракціонів, вкритий попелом з вулкана

Парк атракціонів, вкритий попелом з вулкана

"Нам потрібно виконувати наказ про евакуацію та відмовляти людей від повернення, оскільки це дуже небезпечно. Попіл через виверження впав дуже рясно і деякі ділянки зараз виглядають як пустеля чи міста-привиди", - сказав віцегубернатор провінцій Батангас Марк Левіст, цитує агенція новин dpa.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) повідомив, що відстежує постійне, але загалом вже слабше виверження головного кратера вулкана. Водночас інститут попередив, що величезні тріщини на автошляхах та деформація ґрунту у містах поблизу вулкана, а також сотні вулканічних поштовшіх означають безперервний рух магми, який може призвести до подальших сильних вивержень. Phivolcs попередив про четвертий рівень небезпеки та закликав мешканців до евакуації.

Багато місць щільно засипало попелом

Багато місць щільно засипало попелом

Розташований за 66 кілометрів на південь від Маніли вулкан Тааль є другим найактивнішим вулканом на Філіппінах. З 1572 року він вивергався 33 рази. Останнє виверження сталося в жовтні 1977 року.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Тааль прокинувся після 43 років сну

    Вулкан Тааль спав упродовж останніх 43 років. 12 січня цей вулкан на Філіппінах, що розташований приблизно на 65 кілометрів південніше столиці країни Маніли, знову прокинувся. Стовп диму і попелу, який вивергає Тааль, піднімається в атмосферу на висоту близько 15 кілометрів. А 13 січня він почав вивергати лаву.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічні блискавки

    Унаслідок взаємодії між собою частинок попелу та вулканічних газів у стовпі попелу виникають блискавки. Велетенський стовп попелу також становить небезпеку для авіапростору - через виверження вулкана був закритий столичний аеропорт у Манілі, станом на 13 січня було скасовано близько 200 рейсів.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Не до розваг!

    Хмара диму і попелу здається небезпечно близькою у парку розваг Sky Ranch. Від поїздки на оглядовому колесі краще утриматися - навіть якщо з колеса можна отримати вражаючий краєвид на природну стихію.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Десятки тисяч евакуйованих

    З населених районів довкола вулкана було евакуйовано близько 20 тисяч місцевих жителів. Як видно з цієї фотографії, люди використовують для порятунку будь-які транспортні засоби, які здатні рухатися. Влада Філіппін побоюється, що біженців внаслідок виверження вулкана буде сотні тисяч осіб.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вулканічний попіл з дощем

    Суміш вулканічного попелу з дощем забирається у кожну щілину. На щастя, інфраструктура поки що працює без збоїв, також досі функціонує мобільний зв'язок. Досі інформації про постраждалих внаслідок виверження не надходило.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Небезпека для здоров'я

    Частинки попелу можуть спричинити проблеми зі здоров'ям, такі як ускладнене дихання, подразнення очей чи проблеми зі шкірою. Міністерство охорони здоров'я Філіппін рекомендує людям залишатися всередині приміщень та закрити вікна і двері. А людям, яким все-таки необхідно вийти на вулицю, рекомендують одягати маски.

  • Вулкан Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Вогняна небезпека, що притаїлася

    Так вулкан Тааль виглядає, коли спить. Він розташований у мальовничій місцевості недалеко від Маніли, тому є популярним місцем серед туристів. Тааль підіймається з моря та має велику кальдеру. З 1572 року було зареєстровано понад 30 вивержень вулкана Тааль. Внаслідок виверження у 1911 році загинуло близько півтори тисячі осіб. Востаннє виверження Тааля було у 1977 році.

  • Виверження вулкана Тааль на Філіппінах

    Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

    Погляд з безпечної відстані

    Гарний краєвид на виверження Тааля відкривається з міста Тагайтай, що у кількох кілометрах від нього. Але сейсмологи радять бути обережними, прогнозуючи велике виверження в наступні кілька днів або тижнів. Уже було зафіксовано понад 140 підземних поштовхів.

    Автор: Арнд Рікман, Максим Сидоржевський


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Виверження вулкана Тааль: небезпечне і захоплююче видовище

Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище. (13.01.2020)  

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Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище.

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Вулкан Тааль є одним з найактивнішим на Філіппінах. Виверження цього вулкана - захоплююче, але водночас небезпечне видовище.

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