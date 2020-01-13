Виверження вулкана на Філіппінах: ще двоє загиблих, понад 80 тисяч евакуйовано

На Філіппінах через виверження вулкана Тааль загинули ще двоє людей. Про це в середу, 15 січня, повідомили представники рятувальної служби провінції Батангас. Під час втечі у місті Талісай від серцевого нападу 13 січня померла 65-річна жінка, днем пізніше у місті Тааль з цієї ж причини помер 27-річний чоловік. Раніше також повідомлялося про автомобільну аварію у місті Каламба, яка сталася в умовах поганої видимості через попіл з вулкана. Внаслідок аварії загинув водій.

У провінціях Батангас та Кавіте через виверження вулкана евакуйовано вже понад 82 тисяч людей, повідомила місцева влада. Для допомоги населенню залучені військові та поліція. При цьому деякі люди залишаються в своїх будинках, щоб наглядати за майном та домашніми тваринами.

Парк атракціонів, вкритий попелом з вулкана

"Нам потрібно виконувати наказ про евакуацію та відмовляти людей від повернення, оскільки це дуже небезпечно. Попіл через виверження впав дуже рясно і деякі ділянки зараз виглядають як пустеля чи міста-привиди", - сказав віцегубернатор провінцій Батангас Марк Левіст, цитує агенція новин dpa.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs) повідомив, що відстежує постійне, але загалом вже слабше виверження головного кратера вулкана. Водночас інститут попередив, що величезні тріщини на автошляхах та деформація ґрунту у містах поблизу вулкана, а також сотні вулканічних поштовшіх означають безперервний рух магми, який може призвести до подальших сильних вивержень. Phivolcs попередив про четвертий рівень небезпеки та закликав мешканців до евакуації.

Багато місць щільно засипало попелом

Розташований за 66 кілометрів на південь від Маніли вулкан Тааль є другим найактивнішим вулканом на Філіппінах. З 1572 року він вивергався 33 рази. Останнє виверження сталося в жовтні 1977 року.