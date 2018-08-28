 Вибух і пожежа на нафтопереробному заводі в Баварії: є постраждалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

Вибух і пожежа на нафтопереробному заводі в Баварії: є постраждалі

Восьмеро людей отримали травми внаслідок вибуху та пожежі на нафтопереробному заводі фірми Bayernoil у землі Баварія. На території навколо заводу була проведена евакуація, триває гасіння вогню.

Пожежа на НПЗ компанії Bayernoil у місті Фобург-ан-дер-Донау

Пожежа на НПЗ компанії Bayernoil у місті Фобург-ан-дер-Донау

На нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії Bayernoil у місті Фобург-ан-дер-Донау в федеральній землі Баварія вранці в суботу, 1 вересня, пролунав вибух, після чого виникла велика пожежа.

Пожежа на НПЗ у Баварії

Пожежа на НПЗ у Баварії

Восьмеро людей отримали ушкодження, троє з них були доправлені до лікарні з "середніми або важкими травмами", повідомили в управлінні місцевої поліції, передає агентство AFP. Травмовані - працівники заводу.

Близько 1800 людей з розташованих навколо НПЗ будівель були тимчасово евакуйовані. За деякий час частина з них змогла повернутися до своїх помешкань.

Баварські пожежники неподалік від місця події

Баварські пожежники неподалік від місця події

Поліція оточила територію розміром близько 130 гектарів, аби запобігти доступу зівак занадто близько до місця пожежі, що може наразити їх на небезпеку. До гасіння вогню залучено понад 200 пожежників. У кількох місцях на території НПЗ вогонь поки не вдалося приборкати. 

 

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