Вибух у пекарні в Парижі: троє загиблих, одна з них - туристка з Іспанії

Троє людей загинули і щонайменше 47 поранені внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа , що стався вранці в суботу, 12 січня. За уточненими даними, двоє загиблих - пожежники, третя - туристка з Іспанії, передає інформагенція AFP. Жінка померла в лікарні.

У паризькій прокуратурі повідомили, що десятеро поранених перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих від вибуху є громадянин України. Про це повідомило "Громадське" з посиланням на керівника Департаменту консульського забезпечення МЗС України Василя Кирилича. За цими даними, чоловік отримав легкі подряпини від уламків скла.

Причиною трагедії був, вочевидь, витік газу, заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер. Окрім пекарні, в будівлі, де пролунав вибух, розташовані квартири і ресторан.

Вибух був настільки потужним, що в сусідніх будинках потріскалися шибки. Здійнялося полум'я. Кілька автомобілів, припаркованих поблизу, перекинуло вибуховою хвилею.

На місце події прибули 200 пожежників. Постраждалим на місці надавали медичну допомогу. Більшість поранених отримали ушкодження голови.

Кореспондентка AFP повідомила про туристів, які в паніці вибігали з сусідніх готелів, дехто - в піжамі. Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери.