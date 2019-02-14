 Вибух у мечеті в Пакистані: 15 людей загинули, майже 20 - поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Вибух у мечеті в Пакистані: 15 людей загинули, майже 20 - поранені

Унаслідок вибуху в мечеті на південному заході Пакистану загинули щонайменше 15 людей, майже два десятки дістали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

Постраждалі після вибуху в пакистанській мечеті

Постраждалі після вибуху в пакистанській мечеті

Щонайменше 15 осіб загинуло і 19 отримали поранення внаслідок вибуху в мечеті у південно-західній частині Пакистану, в провінції Белуджистан.

Вибух був влаштований терористом-смертником у передмісті найбільшого міста провінції Кветта у п'ятницю, 10 січня, коли до мечеті зійшлися віруючі для вечірньої молитви, інформує агенція AFP.

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Кілька поранених внаслідок вибуху перебувають у лікарні в критичному стані, тому не виключено, що кількість загиблих може збільшитися. Серед загиблих внаслідок теракту є офіцер поліції, повідомляє агенція AP.

Відповідальність за напад, за даними компанії SITE Intelligence Group, що відстежує активність ісламістських угруповань в інтернеті, взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Белуджистан є найбільшою та найбіднішою провінцією Пакистану, яка межує з Афганістаном та Іраном. У ній часто трапляються ісламістські, сепаратистські та сектантські напади попри те, що в інших регіонах Пакистану кількість насильницьких нападів суттєво скоротилась.

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