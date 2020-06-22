 Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до п′яти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до п'яти

Унаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі загинули загалом п'ятеро осіб. Рятувальники виявили під завалами тіла ще двох загиблих.

На місці вибуху в багатоповерхівці, 21 червня 2020 року

На місці вибуху в багатоповерхівці, 21 червня 2020 року

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили в ніч на вівторок, 23 червня, під завалами на місці ліквідації наслідків вибуху в багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва тіла двох загиблих чоловіків. Як повідомляється на сайті ДСНС, загиблих 1976-го та 1967 року народження впізнали сусіди. Йдеться про чоловіків, долю яких раніше вважали невідомою.

Таким чином, кількість жертв вибуху в цьому багатоквартирному будинку зросла до п'яти - двоє жінок і троє чоловіків. Роботи з ліквідації наслідків вибуху тривають.

Нагадаємо, напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що секція 10-ти поверхового будинку, в якому стався вибух, "на думку експертів, відновленню не підлягає". Тож її доведеться "акуратно демонтувати, без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку", зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, вибух у будинку прогримів зранку 21 червня. Вибуховою хвилею було зруйновано або сильно пошкоджено 40 квартир одного під'їзду. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш.

Дивитись відео 01:36

Протипожежна безпека: як це функціонує в Німеччині? (28.03.2018)

Також за темою

Ukraine Kiew Explosion in Wohnhaus

Вибух у багатоповерхівці в Києві: доля двох людей залишається невідомою 22.06.2020

Рятувальники й досі намагаються знайти під завалами двох чоловіків 1967 та 1976 року народження. Пошкоджену вибухом частину багатоквартирного будинку відновити неможливо, тож її розберуть.

Ukraine Kiew Explosion in Wohnhaus

Вибух газу в багатоповерхівці у Києві: щонайменше двоє загиблих 21.06.2020

У 9-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув газ. Потужний вибух зруйнував перекриття між поверхами, загинули щонаменше двоє людей.

Реклама

Докладно

Померлих під час коронавірусної епідемії в Бергамо ховали поспішно

Коронавірус в Італії: родичі померлих шукають винних у кризі

Ломбардія постраждала від пандемії COVID-19 чи не найбільше у всій Європі. Родичі жертв хочуть тепер з'ясувати причини.  

Засновник Nikola Тревор Мілтон

Nikola: стартап хоче повторити успіх компанії Tesla

Тревор Мілтон хоче стати другим Ілоном Маском. Замість легкових авто з електродвигунами - вантажівки на енергії з водню.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  