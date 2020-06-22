Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла до п'яти

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили в ніч на вівторок, 23 червня, під завалами на місці ліквідації наслідків вибуху в багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва тіла двох загиблих чоловіків. Як повідомляється на сайті ДСНС, загиблих 1976-го та 1967 року народження впізнали сусіди. Йдеться про чоловіків, долю яких раніше вважали невідомою.

Таким чином, кількість жертв вибуху в цьому багатоквартирному будинку зросла до п'яти - двоє жінок і троє чоловіків. Роботи з ліквідації наслідків вибуху тривають.

Нагадаємо, напередодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що секція 10-ти поверхового будинку, в якому стався вибух, "на думку експертів, відновленню не підлягає". Тож її доведеться "акуратно демонтувати, без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку", зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, вибух у будинку прогримів зранку 21 червня. Вибуховою хвилею було зруйновано або сильно пошкоджено 40 квартир одного під'їзду. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш.