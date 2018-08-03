Вибух на складі боєприпасів у Сирії: загинули щонайменше 39 цивільних

У Сирії у контрольованій повстанцями північній провінції Ідліб внаслідок потужного вибуху в одному з житлових кварталів міста Сармада загинули десятки цивільних. Вибух стався у переробленому під склад боєприпасів будинку в неділю, 12 серпня, повідомляє Сирійський центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Вибухова хвиля зруйнувала багатоповерхову споруду. Загинуло, за даними правозахисників, щонайменше 39 цивільних осіб, з яких 12 - неповнолітні, ще десятки людей отримали поранення. Причина вибуху поки невідома.

На сьогодні провінція Ідліб контролюється переважно ісламістською коаліцією "Хайят Тахрір аш-Шам", котрі воюють проти режиму президента Сирії Башара Асада. Останньому за підтримки Росії, Ірану та шиїтських воєнізованих угруповань вдалося повернути під свій контроль більшість території Сирії.

Вже тривалий час сирійська та російська авіація проводять інтенсивне бомбардування провінції Ідліб.