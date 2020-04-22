Вибух газу в багатоповерхівці у Києві: щонайменше двоє загиблих

У Києві в Дарницькому районі внаслідок вибуху газу в багатоповерхівці загинули щонайменше двоє людей. Зранку в неділю, 21 червня, в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався потужний вибух газу без подальшого горіння.

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Згодом голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що знайдено тіла двох загиблих внаслідок вибуху. "На жаль, дві людини загинули", - сказав Клименко журналістам у Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він додав, що кількість загиблих встановлюють. У поліції Києва раніше повідомляли про одного загиблого та пошуки ще трьох людей.

Клименко припустив, що вибух стався на шостому поверсі, поліція встановлює причини.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція розглядає як робочу версію, окрім вибуху газу, також наявність вибухового пристрою.

У прокуратурі Києва повідомили, що за фактом вибуху в будинку відкрито кримінальне провадження через можливе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Вибухова хвиля зруйнувала перекриття п'яти поверхів - з 4-го по 8-й. Повідомлялося, що рятувальники розблокували трьох осіб з-під завалів та евакуювали 21 людину. Роботи з подальшої евакуації мешканців будинку тривають.

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На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції. На кадрах із місця події видно, що вибух майже повністю зруйнував три розташовані одна над одною квартири багатоповерхівки з 5-го до 7-го поверху. Зруйновані зовнішні стіни суміжних кімнат у кожній з трьох сусідніх із ними квартир з одного боку, також місцями пошкоджені перекриття і зруйновані балкони в квартирах на 4-му і 8-му поверхах, розташованих вище і нижче зруйнованих. В інших квартирах місцями вибиті шибки.

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