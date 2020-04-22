Вибух газу в багатоповерхівці у Києві: щонайменше двоє загиблих

У 9-поверховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва вибухнув газ. Потужний вибух зруйнував перекриття між поверхами, загинули щонаменше двоє людей.
У Києві в Дарницькому районі внаслідок вибуху газу в багатоповерхівці загинули щонайменше двоє людей. Зранку в неділю, 21 червня, в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався потужний вибух газу без подальшого горіння.
Читайте також: Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Фастові загинуло двоє осіб
Згодом голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що знайдено тіла двох загиблих внаслідок вибуху. "На жаль, дві людини загинули", - сказав Клименко журналістам у Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він додав, що кількість загиблих встановлюють. У поліції Києва раніше повідомляли про одного загиблого та пошуки ще трьох людей.
Клименко припустив, що вибух стався на шостому поверсі, поліція встановлює причини.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція розглядає як робочу версію, окрім вибуху газу, також наявність вибухового пристрою.
У прокуратурі Києва повідомили, що за фактом вибуху в будинку відкрито кримінальне провадження через можливе порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Вибухова хвиля зруйнувала перекриття п'яти поверхів - з 4-го по 8-й. Повідомлялося, що рятувальники розблокували трьох осіб з-під завалів та евакуювали 21 людину. Роботи з подальшої евакуації мешканців будинку тривають.
Читайте також: У Дрогобичі після вибуху обвалився під'їзд житлового будинку
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції. На кадрах із місця події видно, що вибух майже повністю зруйнував три розташовані одна над одною квартири багатоповерхівки з 5-го до 7-го поверху. Зруйновані зовнішні стіни суміжних кімнат у кожній з трьох сусідніх із ними квартир з одного боку, також місцями пошкоджені перекриття і зруйновані балкони в квартирах на 4-му і 8-му поверхах, розташованих вище і нижче зруйнованих. В інших квартирах місцями вибиті шибки.
Сотні людей потрапили до лікарні й щонайменше дев'ятеро загинули внаслідок витоку газу на хімічному заводі LG на сході Індії. У поліції вважають, що цистерни перебували без нагляду через карантин. (07.05.2020)
В одній з будівель у центрі Антверпена стався вибух, у результаті чого було зруйновано загалом три споруди. Наслідком інциденту стала загибель двох та поранення щонайменше 14 осіб, дехто з них - у важкому стані. (16.01.2018)
У польському місті Познань потужний вибух газу практично повністю зруйнував житловий будинок. Унаслідок нещасного випадку загинули як мінімум четверо людей, ще понад 20 - отримали травми. (04.03.2018)
Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 38 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля трьох осіб все ще невідома. (03.01.2019)