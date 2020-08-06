Вибух в Бейруті: що відомо натепер

Увечері вівторка, 4 серпня, близько 18 години за місцевим часом стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. Потім була пожежа, котру супроводжувала низка невеликих вибухів, аж поки не пролунав потужний вибух, що спричинив руйнівну ударну хвилю. Ця вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також спричинила значні руйнування в центральній частині міста.

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок масштабної техногенної катастрофи в столиці Лівану загинуло майже 140 людей і майже 5000 поранено. Ще близько 100 осіб вважаються зниклими безвісти.

Невдовзі після вибуху прем'єр-міністр країни Хасан Діабі повідомив, що вибухнуло 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Ця хімічна речовина, що може застосовуватися як складова вибухівки, зберігалася на складі протягом шести років без дотримання будь-яких запобіжних заходів. У короткому телезверненні до нації Діабі пообіцяв, що винні в катастрофі "заплатять за це". Водночас Діабі так і не розповів про те, що саме стало причиною техногенної катастрофи таких масштабів.

Чому вибухонебезпечна речовина зберігалася в порту?

Є припущення, що це був вантаж судна, яке восени 2013 року прямувало з Грузії в Мозамбік. Однак про обставини, за яких вантаж було конфісковано, надходить різна інформація.

За іншою версією, аміачну селітру, ймовірно, було конфісковано в 2014 році з судна Rhosus, що ходило під прапором Республіки Молдова. Як повідомив ліванський телеканал LBCI, такої думки дотримується Вища рада оборони Лівану. Пізніше цю інформацію підтвердили "Інтерфаксу" в представництві Міжнародної федерації транспортних робітників (МФТ) у Краснодарському краї Росії.

Руйнування, що спричинила ударна хвиля в Бейруті

Після проведеного 5 серпня засідання кабінету міністрів уряд відправив під домашній арешт невизначену кількість осіб, відповідальних за роботу порту. Цей запобіжний захід діятиме доти, доки не завершиться розслідування, котре має пояснити, чому небезпечна хімічна речовина зберігалася в порту стільки років.

Уже 6 серпня ліванський міністр закордонних справ Шарбель Вехбі заявив французькій радіостанції Europe 1, що створена слідча комісія має "максимум чотири дні для представлення детального звіту щодо відповідальності (за трагедію. - Ред.)".

Чиновники повідомили агентству AFP, що склад, де ввесь цей час зберігалася аміачна селітра, був у поганому стані та мав тріщини на стінах. Торік органи безпеки провели розслідування через те, що з будівлі постійно надходив сморід. Згідно з тодішньою їхньою доповіддю, склад містив "небезпечні матеріали, які необхідно перемістити".

Наскільки правдоподібна офіційна версія?

Багато що вказує на те, що до катастрофічного вибуху справді призвела аміачна селітра. Принаймні в цьому переконаний хімік Ернст-Крістіан Кох (Ernst-Christian Koch), який є фахівцем з вибухових речовин. Відповідаючи на запит DW, Кох, який працює викладачем Політехнічного університету Кайзерслаутерна, вказав на те, що на викладених у інтернеті відеозаписах видно червону грибоподібну хмару разом зі сферичною ударною хвилею. Саме такий червоний колір "типовий для аміачної селітри".

Біохімік Мірко Гіммель (Mirko Himmel), який працює в дослідницькому центрі імені Карла-Фрідріха фон Вайцекера Гамбурзького університету, зазначив, що аміачна селітра має величезну вибухову силу. У розмові з DW Гіммель підтвердив, що нещасний випадок "цілком можливий, особливо якщо речовина не зберігається з дотриманням норм безпеки".

Де застосовується аміачна селітра й у чому її небезпека?

Аміачна селітра, відома ще як нітрат амонію - це сіль азотної кислоти, що не має запаху. Її широко застосовують у сільському господарстві та для виробництва вибухових речовин.

Зазвичай ця хімічна речовина зберігається з дотриманням суворих норм безпеки. Приміром, суворо заборонено зберігати нітрат амонію поблизу легкозаймистих речовин або джерел тепла. Крім того, в багатьох країнах ЄС з міркувань безпеки аміачну селітру необхідно змішувати з вапном. Раніше ця речовина вже призводила до численних потужних вибухів на промисловості та техногенних катастроф.

З аміачної селітри можна виготовити потужну вибухівку

Приміром, в 1947 році в порту американського міста Техас-Сіті вибухнули два вантажні судна з аміачною селітрою, в результаті чого загинула 581 особа, а тисячі отримали поранення. Від вибуху близько 300 тонн аміачної селітри на хімзаводі в Тулузі в 2001 році загинула 31 людина. А 2013 року вибух на заводі з виробництва добрив у Техасі забрав життя 15 людей. І це лише кілька найбільш нищівних прикладів.

Що призвело до вибуху?

Поки достеменно не відомо, що саме призвело до вибуху аміачної селітри. Як пояснив у розмові з DW почесний професор цивільного будівництва та екологічних технологій і президент Баварської інженерної будівельної палати Норберт Ґеббекен (Norbert Gebbeken), для підриву нітрату амонію потрібні відповідні умови. "Звичайної літньої спеки насправді недостатньо для цього. Але вогонь, іскра або щось подібне може викликати такий вибух", - зазначив він.

Схожу думку висловила й експертка Джиммі Окслі з Університету Род-Айленда. В коментарі для німецького телеканалу n-tv вона пояснила, що за нормальних умов зберігання і помірних температур аміачну селітру доволі складно запалити. "Я припускаю, що був невеликий вибух, який викликав реакцію нітрату амонію - чи був цей невеликий вибух нещасним випадком або навмисними діями, я не знаю", - каже Окслі.

На прохання інформаційного агентства AP експерти з вибухових речовин проаналізували відеоматеріали з місця події. За їхніми словами, перший невеликий вибух і пожежі могли спричинити феєрверки, які зайнялися. Натомість інформагенція AFP повідомила, посилаючись на свої джерела, що пожежу й вибухів могли спричинити ремонтні роботи в складському комплексі.

Навмисний підрив?

Аміачну селітру також полюбляють і терористи як відносно доступну сировину для створення потужних бомб та вибухових пристроїв. Приміром, нападник, який 1995 року скоїв теракт в Оклахома-Сіті, використав тоді дві тонни цієї речовини для створення бомби. Тоді внаслідок потужного вибуху загинуло 168 осіб.

Але чи є підстави для тверджень, що цього разу потужний вибух так само стався унаслідок дій нападників чи терористів? Поки що влада Лівану жодних тверджень про те, що вибух був умисним, не висловила й відповідних доказів не надавала.

Першим, хто заговорив про можливий напад, став президент США Дональд Трамп. Посилаючись на американських військових, Трамп заявив, що там міг бути вибух "своєрідної бомби”. Утім, тепер під час пресконференції в Білому домі Трамп, говорячи про можливі причини трагедії, сказав, що це міг бути "нещасний випадок" або "напад". Нині цього "ніхто" достеменно не знає, додав Трамп.

Тим часом неназваний співробітник Пентагону, а також анонімні джерела в американських розвідувальних колах повідомили інформагенції AP, що все скидається на те, що причиною катастрофи стало неправильне зберігання вибухових речовин.

Водночас речник МЗС ФРН заявив у Берліні, що тут, схоже, йдеться про "жахливий нещасний випадок". Однак він сказав, що німецький уряд "не має жодної власної інформації" щодо цього і воліє не "брати участь в спекуляціях".

Яка ситуація на місці?

Губернатор Марван Аббуд повідомив, що внаслідок катастрофи від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла. За словами Аббуда, ще 2014 року в доповіді служби безпеки вже містилося попередження про загрозу вибуху в Бейруті через неналежне зберігання вибухових речовин.

Тим часом тривають пошуково-рятувальні роботи, під час яких рятувальники ведуть пошуки жертв під завалами. У першу ніч повноцінній роботі рятувальників завадили перебої в електропостачанні. Навіть на другий день після вибуху, за даними ліванського Червоного Хреста, близько 100 осіб все ще вважалися зниклими безвісти. Уряди багатьох країн негайно запропонували медичну й інші види допомоги. До країни має прибути обладнання, експерти й дресовані собаки для пошуку похованих жертв.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Паніка в Бейруті Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Вибухи відчули далеко від епіцентру Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Жителі Кіпру теж відчули вибухи Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Десятки загиблих, тисячі поранених Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Тонни аміачної селітри За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Наввипередки з часом за порятунок людських життів Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Люди розшукують одне одного Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок Зона лиха і триденний траур Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн. Автор: Дарко Яневич



Міським лікарням, котрі й так були перевантажені через пандемію COVID-19, просто було годі впоратися з прийомом численних поранених. "Це катастрофа в прямому сенсі цього слова", - сказав міністр охорони здоров'я Хамад Хассан.

Чому такі катастрофічні масштаби?

Як повідомляють очевидці, вибух було чути по всій країні. Ба більше, гуркіт від вибуху докотився аж до розташованого на острові Кіпр міста Нікосія, що лежить за 240 кілометрів від Бейрута. За даними сейсмологів, ця подія була еквівалентною землетрусу магнітудою 3,3 бала, а вибух спричинив масивну ударну хвилю.

Ситуацію погіршив і той факт, що як сам порт, так і злощасний склад розташовані недалеко від торговельно-розважального району ліванської столиці.

Будинки поблизу було зруйновано, і навіть в розташованому за дев'ять кілометрів від місця вибуху аеропорту було вибито скло на вікнах та панелях.

Від вибуху в порту затонув ліванський круїзний лайнер, в результаті чого загинули два члени екіпажу. Кажуть, що ударна хвиля мала силу торнадо. Натепер місцева влада оцінює збитки в розмірі від 10 до 15 мільярдів доларів США, якщо врахувати втрати для компаній, спричинені катастрофою.