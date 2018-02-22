 Вибух автомобіля на півночі Сирії: близько двох десятків загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

Вибух автомобіля на півночі Сирії: близько двох десятків загиблих

Внаслідок підриву начиненого вибухівкою автомобіля в місті Аль-Баб загинули близько 20 людей, ще до 30-ти отримали поранення. Туреччина звинуватила у вибуху курдські Загони народної самооборони.

На місці вибуху у місті Аль-Баб

На місці вибуху у місті Аль-Баб

У сирійському місті Аль-Баб, яке контролюють підтримувані Туреччиною збройні загони сирійської опозиції, внаслідок підриву автомобіля з вибухівкою у суботу, 16 листопада, загинули близько 20 людей.

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За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, жертвами вибуху стали щонайменше 19 людей, серед них - 13 цивільних. Медіацентр Алеппо своєю чергою повідомив про 15 загиблих, а міністерство оборони Туреччини - про 18. Окрім того, щонайменше 30 людей отримали поранення, повідомила гуманітарна організація "Білі шоломи".

Автомобіль було підірвано у густонаселеному районі міста біля автобусної станції, повідомляє агенція новин AP. На відео, розміщеному в інтернеті активістами з організації Albab City, видно, як внаслідок вибуху охоплені вогенм кілька автомобілів. Також були пошкоджені кілька мікроавтобусів, що перебували на автобусної станції.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Міністерство оборони Туреччини звинуватило у вибуху  курдські Загони народної самооборони (YPG). Підтримувані Туреччиною опозиційні збройні формування взяли під контроль частину провінції Алеппо, включно з містами Аль-Баб та Афрін, під час наступів у 2016 та 2018 роках.

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