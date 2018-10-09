 Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу

На території арсеналу в Ічні Чернігівської області стався вибух. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники евакуювали близько 10 тисяч людей. Військова прокуратура порушила справу.

Дим біля арсеналу на Чернігівщині, де сталися вибухи

Дим біля арсеналу на Чернігівщині, де сталися вибухи

Генеральний штаб України у вівторок, 9 жовтня, повідомив, що поблизу Ічні в Чернігівській області стався вибух на арсеналі. У зв'язку з цим, в усій Чернігівській області введено обмежувальні заходи, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Військова прокуратура центрального регіону відкрила справу за статтею "недбале ставлення до служби". Станом на сьому годину ранку інтенсивність вибухів становить 2-3 вибухи на секунду.

Як повідомили в Генштабі, інформація про вибухи надійшла о 3:30 від начальника шостого арсеналу. "Поблизу населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби і органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події", - інформують у відомстві.

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Піротехніки розміновують п'ятикілометрову зону навколо арсеналу, а евакуйовані люди повертаються додому, заявив прем'єр-міністр України. Головний військовий прокурор спростував чутки про виявлення груп диверсантів. (28.09.2017)

Тривають вибухи на військових складах поблизу Балаклії у Харківській області. У зоні небезпеки поблизу арсеналу обмежили рух транспорту та евакуювали близько 20 тисяч осіб. Відомо про одну загиблу. (24.03.2017)

"Жертв, поранених і загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки уточнюються", повідомили в міністерстві оборони України.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про евакуацію близько 10 тисяч осіб. "З 4:22 закрито повітряний простір радіусом 30 кілометрів. Рух залізничного та автомобільного транспорту припинено", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На місце події вирушила оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу. "Проводяться відповідні обмежувальні заходи на всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону", - зазначили у відомстві. На місце надзвичайної події вилетів також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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