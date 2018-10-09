Вибухи на арсеналі в Чернігівській області: прокуратура відкрила справу

Генеральний штаб України у вівторок, 9 жовтня, повідомив, що поблизу Ічні в Чернігівській області стався вибух на арсеналі. У зв'язку з цим, в усій Чернігівській області введено обмежувальні заходи, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Військова прокуратура центрального регіону відкрила справу за статтею "недбале ставлення до служби". Станом на сьому годину ранку інтенсивність вибухів становить 2-3 вибухи на секунду.

Як повідомили в Генштабі, інформація про вибухи надійшла о 3:30 від начальника шостого арсеналу. "Поблизу населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби і органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події", - інформують у відомстві.

"Жертв, поранених і загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки уточнюються", повідомили в міністерстві оборони України.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про евакуацію близько 10 тисяч осіб. "З 4:22 закрито повітряний простір радіусом 30 кілометрів. Рух залізничного та автомобільного транспорту припинено", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На місце події вирушила оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу. "Проводяться відповідні обмежувальні заходи на всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону", - зазначили у відомстві. На місце надзвичайної події вилетів також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.