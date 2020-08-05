 Вибухи в Бейруті: збитки сягнуть 10-15 мільярдів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2020

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Новини

Вибухи в Бейруті: збитки сягнуть 10-15 мільярдів доларів

Половна столиці Лівану зруйнована чи пошкоджена, загальні збитки від вибухів у Бейруті складуть десятки мільярдів доларів, заявив губернатор міста. Інші країни надають Лівану допомогу.

Порт у Бейруті після вибухів

Порт у Бейруті після вибухів

Загальні збитки внаслідок двох вибухів у Бейруті можуть сягнути 10-15 мільярдів доларів. Про це у середу, 5 серпня, заявив губернатор міста Марван Абуд у ефірі телеканалу Al Hadath. Ці цифри включають прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом. "Половина міста зруйнована чи пошкоджена", - додав він в коментарі агенції новин AFP.

Під час вибуху в місті були зруйновані та пошкоджені багато будинків, значна частина порту просто знищена. Навіть за кілька кілометрів від вибуху в багатьох будинках знесло дахи та повибивало вікна та двері. Під час вибухів загинули щонайменше 135 людей, постраждали п'ять тисяч осіб. Лікарні у ліванській столиці переповнені, травмованих відправляють в інші міста.

 

Губернатор ліванської столиці також повідомив, що запаси пшениці в місті зараз обмежені. Він вважає, що через це без міжнародного втручання може виникнути серйозна криза.

Руйнування внаслідок вибухів неподалік порту в Бейруті

Руйнування внаслідок вибухів неподалік порту в Бейруті

Країни світу виділяють допомогу Бейруту

Десятки країн вже оголосили про свою допомогу Бейруту. Великобританія передасть пакет допомоги на п'ять мільйонів фунтів (5,6 мільйона євро). Франція відправить до Бейрута 55 фахівців з питань безпеки та шість тонн вантажу медичного устаткування. Німеччина відправить 47 рятувальників, а також спрямує мільйон євро через німецький Червоний Хрест.

Як повідомлялося, влада Лівану підозрює, що вибухи спровокувала аміачна селітра, яка у 2014 році була конфіскована з судна Rhosus, що належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


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Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

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Щонайменше 100 людей загинули та майже чотири тисячі поранені внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута. Переповнені через епідемію коронавірусу лікарні не встигають надавати необхідну медичну допомогу пораненим.

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