Вибухи в Бейруті: збитки сягнуть 10-15 мільярдів доларів

Загальні збитки внаслідок двох вибухів у Бейруті можуть сягнути 10-15 мільярдів доларів. Про це у середу, 5 серпня, заявив губернатор міста Марван Абуд у ефірі телеканалу Al Hadath. Ці цифри включають прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом. "Половина міста зруйнована чи пошкоджена", - додав він в коментарі агенції новин AFP.

Під час вибуху в місті були зруйновані та пошкоджені багато будинків, значна частина порту просто знищена. Навіть за кілька кілометрів від вибуху в багатьох будинках знесло дахи та повибивало вікна та двері. Під час вибухів загинули щонайменше 135 людей, постраждали п'ять тисяч осіб. Лікарні у ліванській столиці переповнені, травмованих відправляють в інші міста.

Губернатор ліванської столиці також повідомив, що запаси пшениці в місті зараз обмежені. Він вважає, що через це без міжнародного втручання може виникнути серйозна криза.

Руйнування внаслідок вибухів неподалік порту в Бейруті

Країни світу виділяють допомогу Бейруту

Десятки країн вже оголосили про свою допомогу Бейруту. Великобританія передасть пакет допомоги на п'ять мільйонів фунтів (5,6 мільйона євро). Франція відправить до Бейрута 55 фахівців з питань безпеки та шість тонн вантажу медичного устаткування. Німеччина відправить 47 рятувальників, а також спрямує мільйон євро через німецький Червоний Хрест.

Як повідомлялося, влада Лівану підозрює, що вибухи спровокувала аміачна селітра, яка у 2014 році була конфіскована з судна Rhosus, що належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну.

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