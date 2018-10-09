Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Любов Дичук, мешканка села Павлівка на Вінниччині, не стримує обурення. Вже минув рік, як її будинок було пошкоджено вибуховою хвилею від розриву снарядів на військових складах. А дім досі без ремонту. Зроблений нашвидкоруч державними будівельниками дах, тепер доводиться переробляти. Односельчанці Інні пощастило ще менше. Тріщини на стінах, на стелях. Покриття може обвалитись будь-якої миті. Втім, експертна комісія цього не зауважила і хату аварійною не визнала. Тож, поки Інна з двома дІтьми знімає інше помешкання, в її будинку поселились безхатченки.

Тепер мешканцям Ічні після останніх вибухів на арсеналі влада щедро роздає обіцянки, але виконає їх? DW перевірила в Павлівці: