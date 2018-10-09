Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу щедро обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.
Любов Дичук, мешканка села Павлівка на Вінниччині, не стримує обурення. Вже минув рік, як її будинок було пошкоджено вибуховою хвилею від розриву снарядів на військових складах. А дім досі без ремонту. Зроблений нашвидкоруч державними будівельниками дах, тепер доводиться переробляти. Односельчанці Інні пощастило ще менше. Тріщини на стінах, на стелях. Покриття може обвалитись будь-якої миті. Втім, експертна комісія цього не зауважила і хату аварійною не визнала. Тож, поки Інна з двома дІтьми знімає інше помешкання, в її будинку поселились безхатченки.
Тепер мешканцям Ічні після останніх вибухів на арсеналі влада щедро роздає обіцянки, але виконає їх? DW перевірила в Павлівці:
Розслідування вибухів на складах із боєприпасами в Україні починаються із гучних заяв про ворожі диверсії. Та з часом кінці кримінальних справ плутаються у банальній недбалості, а то й у зловживаннях військових. (09.10.2018)
Уряд України виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків вибухів арсеналу на Чернігівщині. У місті Ічня зруйновано шість житлових будинків, повідомили в Національній поліції. (10.10.2018)
За останні роки військові арсенали в Україні горіли до десятка разів. Щоразу українці задаються питанням: чому це повторюється? (03.10.2017)
Склад боєприпасів, який вибухнув у Калинівці, вкотре продемонстрував недбалість української влади в умовах воєнного часу, вважає український журналіст Сергій Руденко. (28.09.2017)