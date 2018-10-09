 Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.10.2018

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Політика й суспільство

Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу щедро обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

Ukraine Explosion Munitionslager in Kalyniwka (picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky)

Вибухи боєприпасів: евакуйовані не знають, чи застануть свої будинки без руйнувань

Любов Дичук, мешканка села Павлівка на Вінниччині, не стримує обурення. Вже минув рік, як її будинок було пошкоджено вибуховою хвилею від розриву снарядів на військових складах. А дім досі без ремонту. Зроблений нашвидкоруч державними будівельниками дах, тепер доводиться переробляти. Односельчанці Інні пощастило ще менше. Тріщини на стінах, на стелях. Покриття може обвалитись будь-якої миті. Втім, експертна комісія цього не зауважила і хату аварійною не визнала. Тож, поки Інна з двома дІтьми знімає інше помешкання, в її будинку поселились безхатченки. 

Тепер мешканцям Ічні після останніх вибухів на арсеналі влада щедро роздає обіцянки, але виконає їх? DW перевірила в Павлівці:

DW.COM

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