 Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2019

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Економіка

Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

У ЄБРР погіршили прогноз зростання українського ВВП для 2019 року, пояснивши це "політичною невизначеністю".

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Офіс Європейського банку реконструкції та розвитку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у середу, 8 травня, погіршив прогноз зростання ВВП України на 2019 рік, пояснивши це політичною невизначеністю після президентських та парламентських виборів, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на звіт ЄБРР.

DW.COM

Згідно з даними банку, прогноз зростання ВВП на поточний рік складе 2,5 відсотка і буде таким чином на піввідсотка меншим за попередній прогноз ЄБРР. Натомість у 2020 році в Україні очікується економічне зростання на рівні трьох відсотків.

Уповільнення темпів зростання ВВП у ЄБРР пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після нещодавніх президентських виборів та парламентських виборів, що відбудуться в Україні восени цього року. Ще одним фактором, який називають аналітики банку, є уповільнення економічного зростання у країнах, які є основними торгівельними партнерами України.

Також у ЄБРР наголошують, що значні виплати за державним боргом, заплановані на 2019 та 2020 роки, становлять великий ризик для подальшого економічного розвитку України. Тому підтримка співпраці з кредиторами є життєво важливою для відновлення української економіки.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому World Economic Outlook (WEO) передбачає, що у 2019 році номінальний валовий внутрішній продукт України досягне 134,89 мільярда доларів.

Також, згідно з даними уряду, у 2018 році ВВП України зріс на 3,2 відсотка, а рівень тіньової економіки за перші дев'ять місяців минулого року досяг найнижчого за останнє десятиріччя показника.

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