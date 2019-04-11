Вибори загальмують економічне зростання України - ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у середу, 8 травня, погіршив прогноз зростання ВВП України на 2019 рік, пояснивши це політичною невизначеністю після президентських та парламентських виборів, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на звіт ЄБРР.

Згідно з даними банку, прогноз зростання ВВП на поточний рік складе 2,5 відсотка і буде таким чином на піввідсотка меншим за попередній прогноз ЄБРР. Натомість у 2020 році в Україні очікується економічне зростання на рівні трьох відсотків.

Уповільнення темпів зростання ВВП у ЄБРР пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після нещодавніх президентських виборів та парламентських виборів, що відбудуться в Україні восени цього року. Ще одним фактором, який називають аналітики банку, є уповільнення економічного зростання у країнах, які є основними торгівельними партнерами України.

Також у ЄБРР наголошують, що значні виплати за державним боргом, заплановані на 2019 та 2020 роки, становлять великий ризик для подальшого економічного розвитку України. Тому підтримка співпраці з кредиторами є життєво важливою для відновлення української економіки.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому World Economic Outlook (WEO) передбачає, що у 2019 році номінальний валовий внутрішній продукт України досягне 134,89 мільярда доларів.

Також, згідно з даними уряду, у 2018 році ВВП України зріс на 3,2 відсотка, а рівень тіньової економіки за перші дев'ять місяців минулого року досяг найнижчого за останнє десятиріччя показника.