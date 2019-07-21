Вибори до Ради: партії скаржаться на порушення, явка - понад 36 %

Станом на 16 годину за київським часом у неділю, 21 липня, явка на позачергових виборах до Верховної Ради України склала 36,6 відсотка, повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК). Інформація про активність виборців надійшла до ЦВК зі 196 виборчих округів, всього їх 199. Найвища явка наразі спостерігається в Чернігівській області, а найнижча - в Чернівецькій.

За даними ЦВК, в Україні працюють усі виборчі дільниці.

Тим часом поліція перевіряє інформацію про те, що в 14-ти виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка. Як повідомило головне управління Національної поліції в Харківській області, за адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території без евакуації громадян.

У міністерстві внутрішніх справ України повідомляють про відкриття 21 кримінального провадження, пов'язаного з порушеннями законодавства у день голосування. За словами радника міністра Зоряна Шкіряка, 12 справ стосуються незаконного використання виборчого бюлетеня, три - підкупу виборців, дві - перешкоджання здійсненню виборчого права, одна відкрито за фактом теракту.

В партіях скаржаться на порушення

В "Опозиційній платформі - За життя" (ОП-ЗЖ) стривожені низькою явкою виборців на Сході і погрожують кримінальною відповідальністю порушникам виборчого процесу. Явка в цілому по України вища, ніж прогнозувалося, але на Сході нижча за очкування, заявив на брифінгу у виборчому штабі партії Нестор Шуфрич. "Порушення у Донецькій області мають масовий характер. Ми очікуємо порушень, що можуть вплинути на результат голосування в також Одеській і Харківській областях. Моя політична оцінка - порушень дуже багато", - заявив він.

У партії "Слуга народу" зафіксували понад 100 порушень, зокрема підкуп виборців, незаконну агітацію і винос бюлетенів, повідомив керівник штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, на 137-му окрузі в Одеській області зафіксований підкуп виборців. А на округах у Полтавській та Херсонській областях спостерігалось підвезення виборців до місця голосування. Корнієнко також повідомив про низку порушень на 49-му окрузі в Донецькій області, зокрема внесення до списку голосування більшої кількості виборців, винесення бюлетенів.

У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" занепокоєні низькою явкою. Народна депутатка України, членкиня команди "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар закликала виборців, особливо на Заході України, мобілізуватися і прийти на виборчі дільниці. "Явка виборців не може не тривожити. Це навіть не половина українців. Ми закликаємо людей прийти на виборчі дільниці, щоб бодай 50 відсотків українців здійснили своє волевиявлення щодо подальшого розвитку країни. Бо якщо людей буде менше 50 відсотків, то легітимність цього курсу буде під сумнівом", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у них змагаються 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

Голосування на виборах триватиме до 20-ї години. Проголосувати зможуть майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 - через анексію Росією українського Криму і непідконтрольність Києву частини Донбасу. Ще півмільйона українців зможуть проголосувати на закордонних дільницях.