 Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека

Поборотися за посаду генерального секретаря Ради Європи вирішили четверо кандидатів. Парламентська асамблеє РЄ має зробити свій вибір у червні, а мандат нового генсека РЄ розпочнеться у жовтні 2019 року.

Будівля Ради Європи у Страсбурзі

Будівля Ради Європи у Страсбурзі

Рада Європи (РЄ) у п'ятницю, 11 січня, оприлюднила на своєму сайті список кандидатів на посаду генсека організації. Пропозиції щодо відповідних кандидатур отримав комітет міністрів організації. Напередодні сплив термін внесення кандидатур. Мандат нового генерального секретаря РЄ, котрий змінить на посаді Турбйорна Ягланда, розпочнеться 1 жовтня 2019 року.

На посаду генсека РЄ претендують чоетверо політиків: віце-прем'єр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії Дідьє Рейндерс, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, екс-міністерка закордонних справ, депутатка парламенту Греції Дора Бакоянні і віце-прем'єрка та глава МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

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ПАРЄ має ухвалювати бюджет на наступний рік, враховуючи відсутність російської делегації в наступному році та несплату нею внеску до бюджету організації, повідомив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. (11.10.2018)

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Комітет міністрів РЄ проведе співбесіди з кожним з кандидатів у березні 2019 року і визначиться з остаточним списком претендентів, який буде переданий Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Голосування в ПАРЄ щодо обрання нового генсекретаря має відбутися у червні 2019 року.

Нинішнім генсеком Ради Європи з 2009 року є норвезький політик Турбйорн Ягланд. Раніше Ягланд був прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Норвегії.

Генеральний секретар очолює постійний секретаріат Ради Європи, який надає підтримку політичним органам організації. Генерального секретаря обирають на п'ятирічний термін. 

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