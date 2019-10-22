Вибори в Канаді: світло і тінь для Джастіна Трюдо

Правляча Ліберальна партія залишається найбільшою політичною силою в Канаді. Але абсолютну більшість партія на чолі з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо втратила. Тож аби знову сформувати уряд, йому необхідна підтримка менших партій у парламенті.

Згідно з попередніми результатами парламентських виборів, Ліберальній партії дістануться 157 мандатів у 338-місному парламенті. Утім, це суттєво менше 184 мандатів, які партії вдалося вибороти 2015 року. Якщо тоді вся виборча карта країни червоніла в кольорах Ліберальної партії, то тепер на ній видно багато синього кольору Консервативної партії, помаранчевого, що символізує соціал-демократів, блакитного регіональної партії Квебекський блок і навіть трохи більше зеленого, ніж минулого разу.

Розділена країна

Опоненти Трюдо з Консервативної партії вже поквапилися оголосити "правлячу силу ослабленою", а уряд - таким, чий "час скоро мине". Виборча кампанія поділила канадців на табори. "Наша команда боротиметься за всіх канадців, незалежно від того, за кого ви віддали свій голос", - обіцяє Трюдо з надією об'єднати виборців. Його Ліберальна партія перемогла, незважаючи на низку негативних факторів - скандалів минулих місяців, а також значну кількість невиконаних обіцянок.

Ендрю Шир, очільник Консервативної партії, вибудував усю свою передвиборчу кампанію на антиурядовій риториці. Він жорстко критикував прем'єра і навіть одного разу назвав його "шахраєм", та це, вочевидь, не допомогло йому переконати виборців.

Консерваторові Ендрю Ширу навряд чи вдасться замінити Трюдо на чолі уряду Канади

"Ефект Обами"

Але не лише слабкість Шира допомогла лібералам утримати більшість. В останній момент на користь Трюдо публічно висловився колишній президент США Барак Обама. На своїй сторінці у Twitter він написав, що світ потребує "прогресивного лідерства". Соціологи після цього навіть заговорили про можливий "ефект Обами", який зіграв роль у перемозі Трюдо.



Тим не менш, Трюдо втратив левову частку довіри канадців, яку він мав раніше. Не в останню чергу - через скандал із антикорупційними розслідуваннями проти однієї канадської фірми, яким він намагався протистояти, а також через старі фото, на яких він зображений переодягненим у костюм, який багато хто сприйняв як расистський, адже обличчя Трюдо було пофарбоване в темний колір.

Ляпас для Трюдо

Результати виборів - явний ляпас для Ліберальної партії, яка тепер змушена домовлятися про підтримку свого уряду меншими партіями в парламенті. Очільники соціал-демократів та Зелених іще перед виборами заявили, що використовуватимуть можливе толерування уряду меншості на чолі з Трюдо, аби зробити політику в країні "лівішою". Для лібералів це може означати, що їм доведеться передусім піти на зміни виборчої системи, яка робить шлях до парламенту важким передусім для малих партій, або ж проводити жорсткішу політику захисту від кліматичних змін. Крім того, більшу роль у політичному житті, можливо, почне відігравати регіональна партія Квебекський блок, яка виступає за незалежність франкомовної Канади.

У будь-якому разі, Трюдо доведеться добряче попрацювати над тим, аби повернути собі довіру багатьох канадців. Адже як би там не було, але близько трьох чвертей виборців проголосували проти нього. У своїй першій заяві після виборів прем'єр визнав, що відчуває розчарування з боку багатьох канадців. Утім, у майбутнє від дивиться з оптимізмом: "Сьогодні ми вирішили вести Канаду далі вперед".