 Вибори в Греції: нові виклики для нового прем′єра | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.07.2019

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Європа

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра

Після чотирирічної перерви консерватори повертаються до влади в Греції. Кіріакос Міцотакіс пообіцяв країні зниження податків, нові робочі місця та інвестиції.

Кіріакос Міцотакіс

Кіріакос Міцотакіс

На парламентських виборах у Греції перемогу здобула консервативна партія Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія", проте на грецьких вулицях не побачиш вибуху емоцій. Чотири роки тому, коли виборчі перегони переможно подолав Алексіс Ципрас та його політична сила СИРІЗА, на площі перед парламентом в Афінах тріумфував натовп, сподіваючись, що його ідол відродить країну. Цієї неділі зміну влади афіняни просто взяли до відома. Тільки в штаб-квартирі "Нової демократії" раділи "історичній перемозі". Схоже на те, що чимало греків протверезіли від своїх мрій.

Нові обіцянки для Греції

Не минуло й року, як завершилася остання програма підтримки Греції, що повернула уряду в Афінах фінансову самовпевненість, а виборці уже відвернулися від лівої партії СИРІЗА й віддали перевагу консерваторам. Згідно з попередніми результатами парламентських виборів, "Нова демократія" здобула майже 40 відсотків голосів, а СИРІЗА - 31,5 відсотка. Оскільки грецьке виборче законодавство дає переможцю виборів 50 додаткових місць, консерватори матимуть у парламенті більшість з перевагою у вісім голосів. Лідер "Нової демократії" Кіріакос Міцотакіс у понеділок, 8 липня, склав присягу як новий прем'єр-міністр.

Виступаючи у вечір виборів, Міцотакіс уникав тріумфальних ноток: "Я хочу бути (в уряді. - Ред.) для всіх, за кожного чоловіка та кожну жінку в Греції, включно з тими, які нас не підтримали". Він визнав, що має попереду "складне завдання", та закликав громадян до єднання. Міцотакіс також висловив сподівання, що ті, хто залишив країну в кризові роки, повернуться додому. Приблизно пів мільйона греків виїхали з країни, відколи почалася боргова криза.

Новий прем'єр хоче створити в приватному секторі робочі місця з кращими зарплатами, привабити до країни іноземних інвесторів та оживити приватизацію. Частиною його програми є також зниження податків для компаній та нові умови для міжнародних  кредиторів. Раніше вони вимагали від Афін бюджетного профіциту у 3,5 відсотка. Міцотакіс сподівається, що відчутне економічне зростання переконає їх дати дозвіл на виділення більшого обсягу державних інвестицій.

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Прем'єр Греції Алексіс Ципрас вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою на виборах. Лідер консерваторів, який очолить уряд, пообіцяв громадянам зниження податків і пожвавлення економіки. (08.07.2019)

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Новий консервативний голова уряду може розраховувати на те, що громадяни вже пережили найважчі кризові часи за правління попереднього уряду. "Греція знову гордо підносить голову", - сказав Міцотакіс, наголосивши, що прийняв від виборців мандат скромно та з повагою. Дивовижно, як попри свою елітну освіту та походження зі старої політичної династії, йому вдається уникати зверхності.

Політика - сімейна справа

Міцотакіси - потужна політична династія. Батько Кіріакоса Константінос був прем'єром на початку 1990-х, сестра - міністеркою закордонних справ. Його племінник - новообраний мер Афін. Десятиліттями грецьку політику контролювали кілька родин - Карманліси, Папандреу та Міцотакіси. Як новому лідеру консерваторів вдалося переконати виборців, що він не з того ж тіста, що і його попередники, залишається загадкою. Адже саме політичні клани занурили країну у фатальну політичну кризу, з якої Греція не може виборсатися з 2008 року. Держава накопичила борг приблизно у 350 мільярдів євро і залишається економічно слабким місцем ЄС.

Особливо багато голосів Міцотакіс здобув серед молодих виборців. Вони сподіваються, що колишньому інвестиційному банкіру, який вчився в елітному американському Гарвардському університеті, кредитори та фінансові ринки довірятимуть більше, ніж його попереднику Ципрасу. Молодь вірить, що новий голова уряду насправді приведе країну до кращого майбутнього, яке їй роками обіцяли всі правителі.

Міцотакіс обіцяє покласти край непотизму в своїй партії. Він також хоче вжити заходів проти всезагальної корупції, щоб лікарі більше не очікували від пацієнтів "подяк" у конвертах. Але чи вдасться цього досягнути його лише частково оновленій партії, у лавах якої досі є правоекстремісти, питання відкрите. Відхід від традиційного способу функціонування консервативних партій у Греції є одним з багатьох викликів, які постають перед новим головою уряду.

Прощання з колишніми революціонерами

"З високо піднятими головами ми поважаємо сьогоднішнє рішення виборців", - заявив Ципрас, визнаючи свою поразку. Йому довелося ухвалити чимало складних рішень, за які тепер він сплатив високу політичну ціну. Насамкінець він намагався задобрити виборців такими "подарунками", як підвищення мінімальної зарплати на 11 відсотків та повернення профспілкам їхніх прав. Але виборці вже відвернулися від його партії та її зигзагоподібного курсу. Адже колись Ципрас прийшов до влади, як "бронебійний снаряд", який хотів проігнорувати вимоги кредиторів та визволити країну від жорстких заходів економії.

Алексіс Ципрас відвідує Північну Македонію

Алексіс Ципрас відвідує Північну Македонію

Та врешті-решт він програв боротьбу з ЄС та МВФ і мусив поступитися. Ципрас обіцяв значно більше, ніж міг виконати. Після хаотичного літа 2015 року, коли банкам довелося зупинити платежі, а державі загрожувало банкрутство, Ципрас змінив курс.

Він перетворився з революцінера на державного діяча, який утримав Грецію над прірвою. Виборці могли би поставитися до нього з повагою, проте їм були не до вподоби ще чотири роки жорсткої економії, зростання податків та скорочення державних витрат. Крім того, економічне зростання уповільнилося до 1,3 відсотка, а рівень безробіття повернувся до позначки 20 відсотків.

А ще ж Ципрас підписав історичну угоду з сусідньою країною, яка тепер називається Північною Македонію. Для цієї колишньої югославської республіки це було полегшення, й відтоді вона почала процес інтеграції до ЄС та НАТО. Однак для національних почуттів багатьох греків це був справжній удар, адже вони переконані, що виключне право на назву Македонія мають саме вони. Прем'єр-міністр вважав своїх співгромадян більш прогресивними, ніж вони виявились насправді. Ображена національна гордість підштовхнула багатьох виборців до консерваторів, яким тепер доведеться продовжувати те, що не зовсім ладно почав  Ципрас та ліві.

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