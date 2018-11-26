Ветеранський портфель: навіщо в Україні створюють ще одне міністерство

В уряді України створюється нова структура, а саме - міністерство в справах ветеранів. Очолить його депутатка від Блоку Петра Порошенка Ірина Фріз. Її кандидатуру підтримали 270 народних обранців під час голосування у Верховній Раді, яке відбулось 22 листопада. Кандидатура Фріз була офіційно внесена прем'єром Володимиром Гройсманом.

Підтримку вона отримала не тільки з боку правлячої коаліції та лояльної до неї групи "Відродження", але й частково від фракцій "Радикальної партії Ляшка" та "Самопомочі", які зазвичай не голосують за кадрові призначення в уряді. "Але в даному випадку йдеться не стільки про кандидатуру, скільки про створення міністерства в справах ветеранів. Міністерства, яке справді необхідне Україні в часи війни", - пояснив таке рішення представник "Радикальної партії Ляшка" Олег Мосійчук, виступаючи у сесійній залі.

Обрання Ірини Фріз справді розблоковує запуск нового міністерства, яке в Раді пропонували створити ще два роки тому.

Міністерство волонтерів?

Ідея створення окремого міністерства в справах ветеранів замість існуючої профільної державної служби вперше офіційно пролунала в рекомендаціях парламентських слухань восени 2016 року. В лютому 2018 року Верховна Рада ухвалила звернення до уряду України із закликом створити міністерство в справах ветеранів. Це дає підстави вважати таку рекомендацію ініціативою знизу, що йде від численних ветеранських організацій, пояснили DW одразу кілька співрозмовників у комітеті Верховної Ради з питань ветеранів та інвалідів.

Але саме комітет під керівництвом заступника голови фракції БПП Олександра Третьякова ініціював звернення парламенту до Кабміну щодо створення міністерства ветеранів.

Розробкою ж напрямів роботи та структурою майбутнього міністерства займались у рамках так званого Проектного офісу громадські організації. "Профільний комітет звісно допомогав нам організаційно, але безпосередньо в розробку не втручався", - запевнила DW одна з керівників проекту, засновниця волонтерської організації "Юридична сотня" Леся Василенко.

На її думку, необхідність окремого міністерства постала разом з тривалістю військового конфлікту на сході України, адже вперше за довгий час кількість ветеранів в країні почала зростати. "Та, на жаль, процес затягнувся саме з політичних причин, адже наскільки я розумію, були перестороги, що нове крісло призведе до дисбалансу сил в уряді", - пояснює волонтерка.

Співрозмовники DW у парламентській коаліції зазначають, що призначення Ірини Фріз - близької соратниці та багаторічного прес-секретаря Петра Порошенка - стало можливе тільки після погодження на пост міністра фінансів кандидатури Оксани Маркарової, запропонованої прем'єром Володимиром Гройсманом.

Міністерство пільговиків?

У дослідженні експертів громадської організації "Юридична сотня" говориться про розмитість поняття "ветеран" в українському законодавстві - окрім колишніх учасників Другої світової війни, інтервенції в Афганістані чи Антитерористичної операції на Донбасі воно поширюється на пенсіонерів з трудовим стажем понад 40 років (ветерани праці), силовиків, рятувальників чи навіть судових виконавців із стажем понад 25 років (ветерани відповідної служби), членів родин загиблих на війні чи, наприклад, на постраждалих під час Євромайдану. Загалом, станом на 1 липня 2017 року, право на ветеранські пільги мали близько 1,4 мільйона осіб або приблизно чотири відсотки населення країни. Учасники війни на Донбасі складають в структурі пільговиків вже досить значну частку - на кінець липня 2018 року їх було зареєстровано понад 344 тисяч осіб.

У розробленому "Юридичною сотнею" плані щодо створення міністерства перераховується 36 загальнодержавних пільг та гарантій, на які можуть претендувати ветерани. Окрім безкоштовного лікування, медикаментів, проїзду в громадському транспорті чи забезпечення землею та житлом, перелік містить й такі архаїчні позиції, як, наприклад, право на першочергову купівлю дефіцитних товарів чи встановлення стаціонарного телефону.

Саме впорядкування та оптимізація системи пільг, яка вже існує, є першочерговим завданням міністерства ветеранів, переконана Леся Василенко. Для цього новостворений орган має перейняти на себе функції їх розподілу та обліку від міністерств соціальної політики, охорони здоров'я та оборони. "Юридична сотня" пропонує створити електронний кабінет для користувачів пільгами, вести їх загальний реєстр та вивчати попит на самі пільги, відмовляючись від неактуальних.

"Однак, ми не пропонуємо створювати міністерство утриманців. Окрім питання пільг воно має займатися питаннями самореалізації ветеранів, підвищенням їх статусу як соціальної групи", - зазначає Леся Василенко.

Міністерство під вибори?

Ірина Фріз у розмові DW заявила, що повністю підтримує напрацюванння Проектного офісу та пообіцяла взяти волонтерів на роботу в нове міністерство. "Але про конкретні кроки говорити, мабуть, зарано, адже попереду в нас багато суто організаціної роботи",- зазначає новообраний міністр, обіцяючи, що повноцінно міністерство запрацює в червні 2019 року.

У затвердженому держбюджеті на 2019-й рік фінансування міністерства ветеранів ще не передбачене. "Для цього потрібне формальне рішення про його створення, обрання держсекретаря та ухвалення положення про новий орган", - пояснює Ірина Фріз. Відповідний проект змін до державного кошторису, на її думку, мінфін підготує до кінця року.

До речі, Держслужба в справах ветеранів війни та учасників АТО, на базі якої планується створення нового міністерства, на наступний рік отримала понад 161 мільйон гривень, значить міністерство може претендувати на більше фінасування, розмірковує Леся Василенко. Понад 110 мільйонів з цієї суми іде по цільовій програмі на реабілітацію та лікування ветеранів, ще 22,5 мільйона гивень - на пряму підтримку ветеранських організацій.

Саме остання програма викликає найбільше пересторог в опозиції, оскільки може стати інструментом політичного підкупу напередодні президентських та парламентських виборів. Ризики створення нового міністерства менш ніж за півроку до імовірної зміни політичного керівництва країни розуміють і Леся Василенко і Ірина Фріз.

"Тож ми маємо досить оперативно підготувати такі зміни до законодавства, які б забезпечили ефективне виконання новим органом своїх функцій незалежно від політичної ситуації",- зазначає новообраний міністр.