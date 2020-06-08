Верховний суд Іспанії з'ясовує роль екскороля Хуана Карлоса у корупційній справі

У Верховному суді Іспанії у понеділок, 8 червня, заявили про проведення розслідування для з'ясування ролі колишнього короля країни Хуана Карлоса І у справі про корупцію та хабарництво. Мова йде про розслідування корупціної справи, пов'язаної з будівництвом високошвидкісної залізниці у Саудівській Аравії.

Органи юстиції здійснюють розслідування цієї справи з 2018 року, але у зв'язку з імунітетом, який мав колишній король до свого зречення престолу у 2014 році, розслідування щодо нього може здійснювати лише Верховний суд, інформує агентство AFP. При цьому суд має право розслідувати лише ті події, які відбулися після зречення Хуаном Карлосом престолу. Йдеться про "факти, які мали місце після червня 2014 року", наголошуєтсья у заяві Верховного суду.

Звинувачення у хабарництві

Високошвидкісна залізниця між Меккою та Медіною, побудована кількома іспанськими компаніями, була відкрита в жовтні 2018 року. Вартість проєкту залізниці становила 6,7 мільярда євро. Швидкісний поїзд "Аль-Харамайн" за дві години долає 450-кілометровий відрізок між цими двома містами.

Розслідування справи розпочалося у вересні 2018 року після того, як стало відомо, що колишня подруга Хауна Карлоса, Корінна цу Зайн-Вітґенштейн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein) заявляла, що король отримав комісійні у зв'язку з цим проєктом. У березні 2020 року швейцарське видання Tribune de Geneve повідомило, що ще у 2008 році Хуан Карлос нібито міг отримати від Саудівської Аравії хабарів на 100 мільйонів доларів, які були зараховані на швейцарський рахунок, відкритий на ім'я його фонду. Згодом, також у березні, британське видання Daily Telegraph повідомило, що нинішній король Іспанії Феліпе VI, син Хуана Карлоса, також є бенефіціаром фонду, до якого нібито було зараховано кошти.

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У середині березня король Феліпе дистанціювався від свого батька, заявивши, що йому нічого не було відомо про ймовірні оборудки, а також позбавив батька виплат від королівського двору, що становлять 194 тисячі євро щороку.

Від диктатури до демократії

Прийшовши до влади 1975 року, Хуан Карлос І Бурбонський став першим монархом - головою держави після смерті генералісимуса-диктатора Франциско Франко. Він не підтримав продовження диктаторського правління попередника. Завдяки Хуанові Карлосу в Іспанії були проведені демократичні реформи. На шляху до парламентської монархії референдумом 1978 року була затверджена нова конституція.

Хуан Карлос дуже довго був популярним монархом. Але впродовж останніх років перед тим, як він зрікся престолу у червні 2014 року на користь свого сина Феліпе, репутація його родини значно постраждала корупційних скандалів.