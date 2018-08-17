 Верховний суд Іраку ратифікував результати парламентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

Верховний суд Іраку ратифікував результати парламентських виборів

Іракський суд ратифікував результати виборів до парламенту країни. Партії, що здобули перемогу, тепер можуть формувати уряд.

Мітинг прихильників Муктади ас-Садра в Багдаді (травень 2018 року)

Мітинг прихильників Муктади ас-Садра в Багдаді (травень 2018 року)

Верховний суд Іраку ратифікував у неділю, 19 серпня, результати парламентських виборів, що відбулися в країні 12 травня. Таким чином, партії-переможниці виборів тепер можуть протягом наступних 90 днів сформувати уряд, інформує агенція Reuters.

На парламентських виборах в Іраку найбільше голосів здобув політичний блок під проводом націоналіста і релігійного проповідника Муктади ас-Садра. Блок ас-Садра та комуністів "Маршируємо до реформ" здобув 54 із 329 місць у новому парламенті.

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Вперше з часу перемоги над терористами ІД іракці обирали парламент. Окрім низької явки, процес голосування затьмарив теракт поблизу Кіркука. (12.05.2018)

Блок націоналістів та комуністів під проводом проповідника Муктади ас-Садра вирішив об'єднатися з шиїтським "Альянсом завоювання". Два блоки здобули перше та друге місця на останніх парламентських виборах. (12.06.2018)

"Альянс завоювання", який складається переважно із колишніх бійців шиїтських підтримуваних Іраном угруповань, що боролися проти "Ісламської держави", посів друге місце і матиме 47 місць у парламенті. Блок чинного прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді опинився аж на третьому місці - у нього 42 депутатських крісла.

12 червня дві найпотужніші сили в новообраному іракському парламенті - блоки "Маршируємо до реформ" та "Альянс завоювання" - оголосили про створення альянсу.

Нагадаємо, що проведені у травні вибори до парламенту стали першими після оголошення урядом Іраку перемоги над терористичним угрупованням "Ісламська держава" в межах країни.

 

 

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