Верховний суд Іраку ратифікував результати парламентських виборів

Верховний суд Іраку ратифікував у неділю, 19 серпня, результати парламентських виборів, що відбулися в країні 12 травня. Таким чином, партії-переможниці виборів тепер можуть протягом наступних 90 днів сформувати уряд, інформує агенція Reuters.

На парламентських виборах в Іраку найбільше голосів здобув політичний блок під проводом націоналіста і релігійного проповідника Муктади ас-Садра. Блок ас-Садра та комуністів "Маршируємо до реформ" здобув 54 із 329 місць у новому парламенті.

"Альянс завоювання", який складається переважно із колишніх бійців шиїтських підтримуваних Іраном угруповань, що боролися проти "Ісламської держави", посів друге місце і матиме 47 місць у парламенті. Блок чинного прем'єр-міністра Хайдера аль-Абаді опинився аж на третьому місці - у нього 42 депутатських крісла.

12 червня дві найпотужніші сили в новообраному іракському парламенті - блоки "Маршируємо до реформ" та "Альянс завоювання" - оголосили про створення альянсу.

Нагадаємо, що проведені у травні вибори до парламенту стали першими після оголошення урядом Іраку перемоги над терористичним угрупованням "Ісламська держава" в межах країни.