Верховний суд Гонконгу скасував заборону на маски

Верховний суд Гонконгу в понеділок, 18 листопада, оголосив недійсною заборону демонстрантам одягати маски, що закривають обличчя. За рішенням вищої судової інстанції Гонконгу, ця заборона суперечить основному закону, інформує агенція AFP.

Під час акцій протесту в Гонконзі багато демонстрантів носять маски, балаклави, широкі окуляри або протигази з метою захисту від сльозогінного газу та перцевого спрею, котрі проти них застосовує поліція.

Адміністрація Гонконгу заборонила маскувати обличчя на демонстраціях на початку жовтня. Для ухвалення заборони адміністрація вдалася до механізму з часу колоніальної епохи, який регламентує врегулювання надзвичайних ситуацій. Цей механізм наділяє владу повноваженнями запроваджувати обмеження в разі виникнення серйозної небезпеки. Механізм було розроблено 1922 року. Востаннє його застосували 1967 року. За порушення заборони демонстрантам загрожував один рік тюремного ув'язнення. Вже через кілька годин після запровадження заборони активісти поскаржилися до суду.

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.