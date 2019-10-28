 Верховна Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від ″Нафтогазу″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.10.2019

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Економіка

Верховна Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз". Новий оператор ГТС України зможе запрацювати вже з 1 січня 2020 року.

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, підтримала законодавчі зміни, необхідні для так званого анбандлінгу - відокремлення від НАК "Нафтогаз України"  функції транспортування природного газу. За відповідне рішення проголосував 341 народний депутат, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". 

Напередодні голосування комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив основну правку до проєкту закону. Згідно з нею, приватизація, концесія, оренда газотранспортної системи (ГТС) України, а також управління нею третіми сторонами, що не представляють державу, заборонена.

DW.COM

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову з оновленим планом відокремлення від НАК "Нафтогаз України" діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу). (18.09.2019)

Після проведення чергового раунду газових переговорів між Україною, РФ і ЄС сторони анонсували нові перемовини у листопаді. За словами представника Єврокомісії, домовлено про більш злагоджену роботу. (28.10.2019)

Анґела Меркель та Володимир Путін провели телефонну розмову, у якій йшлось про транзит газу через Україну перед черговим раундом переговорів між Україною, Росією і ЄС. Також лідери ФРН та РФ обговорили ситуацію у Сирії. (28.10.2019)

Згідно з прийнятою версією закону, компанія, яка управляє ГТС, має перебувати у 100 відсотках власності держави, заявив перед голосуванням голова комітету Андрій Герус. Рішення про участь в операторі ГТС інших осіб (окрім держави або суб'єкта господарювання, 100 відсотків корпоративних прав якого належить державі) може затвердити виключно Верховна Рада.

Новий оператор ГТС  зможе розпочати роботу з 1 січня 2020 року. Тоді ж добігає кінця чинний 10-річний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Газові переговори Україна-ЄС-Росія

28 жовтня представники України, Росії та ЄС провели черговий раунд газових переговорів і домовились провести ще один в листопаді.

Попередній раунд тристоронніх газових переговорів на політичному рівні відбувся 19 вересня 2019 року. Тоді сторони заявили, що зустріч була "конструктивною": Росія погодилася на контракт за правилами ЄС, однак залишалося чимало розбіжностей. Представники РФ тоді заявили про бажання врегулювати судові претензії між "Нафтогазом" та "Газпромом" "за нульовим варіантом, у рамках мирової угоди". 

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Нова схема "Газпрому": Росія не хоче договору на транзит газу через Україну (18.09.2019)

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Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз".  

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