 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про імпічмент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про імпічмент

245 парламентарів Верховної Ради підтримали проєкт закону про усунення президента України від влади в порядку імпічменту в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

Український парламент ухвалив закон про імпічмент президента

Український парламент ухвалив закон про імпічмент президента

Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". За таке рішення проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 10 вересня, інформує "Інтерфакс-Україна". Згідно з законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади в порядку імпічменту винятково в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

DW.COM

Термін для накладання вето на закон, що регулює процедуру імпічменту президента, сплив і Володимир Зеленський зобов'язаний його підписати, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій. (05.07.2019)

Президент України Володимир Зеленський передав у парламент законопроект про особливості усунення голови держави від влади та нагадав депутатам про необхідність прийняття закону про скасування депутатської недоторканості. (29.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський не повернув до Верховної Ради ухвалений на початку червня закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту. (03.07.2019)

Ухвалений Верховною Радою законопроект передбачає створення тимчасових слідчих та спеціальних комісій парламенту. Документ також регулює процедуру імпічменту президента. (06.06.2019)

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу ухвалює рішення про ініціювання імпічменту та внесення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

Процедура імпічменту

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Президент, у свою чергу, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників. Пленарне засідання ВР, на якому розглядають висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, за винятком випадків, коли озвучується інформація, яка становить державну таємницю. Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента ВР повинна звернутися до Конституційного і Верховного Судів.

Коли ж обидві судові інстанції зроблять висновок, що дії президента "містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада (...) ухвалює рішення про усунення президента України з посади в порядку імпічменту", йдеться у законопроекті. Постанова вважається ухваленою, якщо за неї проголосують не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент головуючий від імені парламенту вибачається перед главою держави. Відставка президента за власним бажанням є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень у Конституційному і Верховному Судах.

Після ухвалення законопроекту у фракціях "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за документ знехтувала нормами регламенту, які забороняють приймати законопроект за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів.

 

Також за темою

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність 03.09.2019

Під час голосування в другому читанні законопроєкт про скасування депутатської недоторканності підтримали 373 народні обранці. Перед голосуванням до законодавців звернувся президент Володимир Зеленський.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Верховна Рада попередньо схвалила скасування недоторканності нардепів 29.08.2019

На першому засіданні нового парламенту України народні обранці попередньо схвалили постанову про ухвалення законопроєкта про скасування депутатської недоторканності.

Ukrainische Verfassung

Як Верховна Рада намагається нашвидкуруч змінити Конституцію України 04.09.2019

У перший день нової сесії Верховна Рада взялася швидко і кардинально змінювати Конституцію України на ініціативу президента Володимира Зеленського. На першому етапі у неї це вийшло. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Джон Беркоу залишає посаду спікера Палати громад Великобританії у жовтні

Прощання спікера та криза парламентаризму у Великобританії

Джон Беркоу стояв на стражі британського парламенту на тлі атак прем'єра Бориса Джонсона, пише Барбара Везель.  

Китай

Торговельна війна: експорт з Китаю в серпні скоротився

У серпні 2019 року з КНР експортували менше товарів, ніж у аналогічному місяці 2018 року. Імпорт теж просів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  