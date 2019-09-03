Верховна Рада ухвалила законопроєкт про імпічмент

Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". За таке рішення проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок, 10 вересня, інформує "Інтерфакс-Україна". Згідно з законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади в порядку імпічменту винятково в разі скоєння ним державної зради або іншого злочину.

"Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, підписи яких не відкликаються. Верховна Рада більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу ухвалює рішення про ініціювання імпічменту та внесення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного", - йдеться в законопроєкті.

Процедура імпічменту

У разі внесення до порядку денного питання про ініціювання імпічменту ВР створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування факту та обставин вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Президент, у свою чергу, може користуватися в процедурі імпічменту послугами захисників. Пленарне засідання ВР, на якому розглядають висновки і пропозиції комісії, має бути відкритим, за винятком випадків, коли озвучується інформація, яка становить державну таємницю. Після ухвалення Верховною Радою рішення про звинувачення президента ВР повинна звернутися до Конституційного і Верховного Судів.

Коли ж обидві судові інстанції зроблять висновок, що дії президента "містять ознаки державної зради або іншого злочину, Верховна Рада (...) ухвалює рішення про усунення президента України з посади в порядку імпічменту", йдеться у законопроекті. Постанова вважається ухваленою, якщо за неї проголосують не менше ніж три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

У разі неприйняття Верховною Радою постанови про імпічмент головуючий від імені парламенту вибачається перед главою держави. Відставка президента за власним бажанням є підставою для припинення процедури імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень у Конституційному і Верховному Судах.

Після ухвалення законопроекту у фракціях "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за документ знехтувала нормами регламенту, які забороняють приймати законопроект за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів.