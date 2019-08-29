Верховна Рада України ухвалила бюджет на 2020 рік

Депутати Верховної Ради України на засіданні в четвер, 14 листопада, ухвалили проєкт державного бюджету на 2020 рік в другому читанні. Внесений урядом Олексія Гончарука документ підтримали 280 народних обранців за необхідних 226. Проти цього законопроєкту виступили 55 депутатів.

Доходи держбюджету-2020 Кабмін встановити на рівні 1,1 трильйона гривень, витрати - 1,2 трильйона гривень. Дефіцит, таким чином, очікується на рівні 94,3 мільярда гривень, або 2,09 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Граничний розмір державного боргу в гривневому еквіваленті становить два трильйони гривень, або 45,3 відсотка прогнозованого ВВП. У 2020 році уряд планує погасити державний борг на суму 282,1 мільярда гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 мільярда гривень.

Очікується зростання реального ВВП України на 3,7 відсотка. Споживчі ціни, за прогнозами уряду, мають зрости на 5,5 відсотка (грудень до грудня попереднього року). Середня зарплата очікується на рівні 12,5 тисячі гривень на місяць. Середньорічний курс гривні був закладений для розрахунків на рівні 27 гривень за один долар США.