 Верховна Рада України затвердила програму діяльності уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Верховна Рада України затвердила програму діяльності уряду

Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету Міністрів України. Тепер протягом року парламент не може розглядати питання відставки уряду.

Верховна Рада затвердила програму діяльності Кабміну

Верховна Рада затвердила програму діяльності Кабміну

Верховна Рада України в п'ятницю, 4 жовтня, затвердила програму діяльності Кабінету Міністрів України. За це рішення проголосували 236 народних депутатів на пленарному засіданні, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі статтею 87 Конституції України, протягом року після затвердження Програми діяльності Кабміну парламент не може розглядати питання відставки уряду.

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Поки тривають переговори про початок нової трирічної кредитної програми МВФ для України. Відповідний меморандум має з'явитися в грудні цього року, зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. (30.09.2019)

У Верховній Раді презентували підготовлений і внесений Кабінетом Міністрів проєкт державного бюджету на 2020 рік. (20.09.2019)

Під час представлення програми прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подякував народним депутатам за вже виконану спільну роботу та висловив думку, що кожного дня вона стає ефективнішою. "Але є одна обставина, яка, на мій погляд, має поступово піти у минуле. Це так званий режим форсування, ви називаєте його "турборежим". Це ненормально. Ми мали приймати закони дуже швидко і на рівні уряду, і на рівні парламенту. І ми дякуємо вам за це. Але на майбутнє ми маємо побудувати роботу системно, щоб показати приклад, як український уряд і парламент можуть бути передбачуваними для суспільства та бізнесу", - зазначив Гончарук.

Він додав, що основою цієї роботи Кабмін пропонує зробити Програму діяльності уряду. "Вона є фундаментом для нашої майбутньої роботи й основою для того, щоб через рік вам було за чим оцінювати роботу уряду", - сказав прем'єр. Гончарук наголосив, що мета уряду - зростання економіки за п'ять років на 40 відсотків. Він запевнив, що це реально, якщо наступного року зростання буде 5 відсотків, а потім - щороку по 7 відсотків.

Як повідомлялося, з 12 по 16 вересня в Україні перебувала місія МВФ. У місії повідомляли, що уряд України попросив про нову програму для більшого зростання економіки та забезпечення макроекономічної стабільності. Зазначалося також, що місія розпочала обговорення нового трирічного договору. Це обговорення триватиме протягом наступних тижнів.

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