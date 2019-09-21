 Верховна Рада України дала дозвіл НАБУ і ДБР на прослуховування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада України дала дозвіл НАБУ і ДБР на прослуховування

Верховна Рада України ухвалила закон, яким уповноважила НАБУ і ДБР на прослуховування, але відмовилася змінювати порядок доступу до обшуку народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила закон, яким уповноважила НАБУ і ДБР на прослуховування

Верховна Рада ухвалила закон, яким уповноважила НАБУ і ДБР на прослуховування

Верховна Рада України в п'ятницю, 4 жовтня, ухвалила закон, який дозволить забезпечити Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) автономне право на прослуховування, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Закон вносить зміни до ст. 263 Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ і ДБР будуть уповноважені знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, що фактично є правом на прослуховування.

Водночас на етапі першого та другого читання законопроєкт передбачав зміни до закону про статус народного депутата, згідно з якими з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено нині, будуть можливими обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій. На етапі повторного другого читання від цих змін відмовилися, залишивши чинний порядок отримання санкції на обшук нардепів.

У законі також переглянуто так звану "поправку Лозового", яка стосувалася термінів проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи. У частині проведення експертиз парламент дозволив проводити експертизу в кримінальних провадженнях не лише в державних спеціалізованих установах.

Водночас нардепи відмовилися змінювати ст. 219 КПК у частині термінів, відведених на досудове розслідування. Верховна Рада вирішила не скасовувати тимчасові обмеження на досудове розслідування, встановлені між моментом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру (ЄРДР) і врученням особі повідомлення про підозру. Крім того, згідно з ухваленим законом, у підозрюваних буде право оскаржити повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 19 вересня український парламент відмовився дозволити ДБР і НАБУ самостійно здійснювати прослуховування і не підтримав цей законопроєкт у другому читанні, народні депутати направили його на повторний розгляд.

DW.COM

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який скасував список заборонених до приватизації державних підприємств. Згодом частину з них можна буде приватизувати. (02.10.2019)

Українські законодавці затвердили переважною більшістю голосів новий склад Центральної виборчої комісії. Четверо з 17 членів Центрвиборчкому входили до попереднього складу. (04.10.2019)

Ухвалена "Поправка Лозового" ускладнила роботу правоохоронних органів

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до низки кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Ініціативу в цілому затвердили з урахуванням поправки №109 колишнього народного депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), яка пропонувала змінити низку статей КПК.

Це зміни, зокрема, передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. 22 березня 2018 року народні депутати частково усунули негативні наслідки поправки Лозового, яку було враховано при внесенні змін до КПК. Керівники правоохоронних органів заявляли про те, що "поправка Лозового" призвела до виникнення великих черг у судах, що значно ускладнило роботу правоохоронних органів. 

Дивитись відео 03:07

Без недоторканності: як тепер захищені народні депутати (04.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Без недоторканності: як тепер захищені народні депутати (04.09.2019)  

Також за темою

Roman Truba

Директор ДБР Роман Труба знайшов "прослушку" у своєму кабінеті 21.09.2019

У робочому кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявлено апаратуру для прослуховування. Він повідомив, що на записах може бути інформація щодо резонансних проваджень.

Ukraine Parlament Werchowna Rada

Рада не дозволила ДБР та НАБУ здійснювати самостійне прослуховування 19.09.2019

Народні депутати України провалили голосування закону про прослуховування, проведення обшуків та затримання самих себе без згоди парламенту. Відповідний законопроєкт відправили на доопрацювання.

Ukraine Parlamentswahl | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський і НАБУ: куди насправді повідомляти про корупцію (відео) 25.09.2019

Не мовчати, а дзвонити в НАБУ - президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців долучитися до боротьби з корупцією. Чому в Раді громадського контролю НАБУ назвали це дезінформацією?

Реклама

Докладно

Ukrainisches Parlament (DW/O. Sawytsky)

Нова ЦВК: Люди Порошенка і Коломойського, а також нотаріуси

Верховна Рада призначила новий склад ЦВК. Дві третини членів номіновані фракцією "Слуга народу".  

Що Кадрі Сімсон думає про Північний потік-2

Що майбутня єврокомісарка думає про "Північний потік-2"

Комітет Європарламенту провів слухання Кадрі Сімсон, кандидатки на посаду єврокомісарки з енергетики.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  