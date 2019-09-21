Верховна Рада України дала дозвіл НАБУ і ДБР на прослуховування

Верховна Рада України в п'ятницю, 4 жовтня, ухвалила закон, який дозволить забезпечити Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) автономне право на прослуховування, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Закон вносить зміни до ст. 263 Кримінального процесуального кодексу (КПК), згідно з якими НАБУ і ДБР будуть уповноважені знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, що фактично є правом на прослуховування.

Водночас на етапі першого та другого читання законопроєкт передбачав зміни до закону про статус народного депутата, згідно з якими з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено нині, будуть можливими обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій. На етапі повторного другого читання від цих змін відмовилися, залишивши чинний порядок отримання санкції на обшук нардепів.

У законі також переглянуто так звану "поправку Лозового", яка стосувалася термінів проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи. У частині проведення експертиз парламент дозволив проводити експертизу в кримінальних провадженнях не лише в державних спеціалізованих установах.

Водночас нардепи відмовилися змінювати ст. 219 КПК у частині термінів, відведених на досудове розслідування. Верховна Рада вирішила не скасовувати тимчасові обмеження на досудове розслідування, встановлені між моментом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру (ЄРДР) і врученням особі повідомлення про підозру. Крім того, згідно з ухваленим законом, у підозрюваних буде право оскаржити повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 19 вересня український парламент відмовився дозволити ДБР і НАБУ самостійно здійснювати прослуховування і не підтримав цей законопроєкт у другому читанні, народні депутати направили його на повторний розгляд.

Ухвалена "Поправка Лозового" ускладнила роботу правоохоронних органів

3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до низки кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Ініціативу в цілому затвердили з урахуванням поправки №109 колишнього народного депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), яка пропонувала змінити низку статей КПК.

Це зміни, зокрема, передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. 22 березня 2018 року народні депутати частково усунули негативні наслідки поправки Лозового, яку було враховано при внесенні змін до КПК. Керівники правоохоронних органів заявляли про те, що "поправка Лозового" призвела до виникнення великих черг у судах, що значно ускладнило роботу правоохоронних органів.