Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Під час голосування на пленарному засіданні в середу, 13 листопада, 240 депутатів при мінімально необхідних 226 попередньо підтримали своїми голосами законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі. Серед цих депутатів були 227 "Слуг народу" та ще 13 позафракційних депутатів.

Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Також ним визначається перелік осіб, які можуть купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Водночас встановлюються обмеження на купівлю землі іноземцями до 1 січня 2024 року.

Крім того, згідно з ухваленим законопроєктом, вводиться обмеження щодо концентрації земель: в межах об'єднаної територіальної громади - 35 відсотків, в межах області - 8 відсотків, в межах країни - 0,5 відсотка. Додатково встановлюється мінімальна стартова ціна продажу. Також ухвалений документ закріплює переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Міністр заспокоює

Перед початком голосування міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов закликав українців не боятися "страшилок" про придбання землі іноземцями. "У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - написав урядовець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані зміни до законопроєктів про продаж земель, згідно з якими питання про дозвіл продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним юридичним та фізичним особам буде винесено на референдум.

Так само 11 листопада у декількох областях України відбулися акції протесту аграріїв під гаслом "Ні розпродажу України". Сільгоспвиробники перекривали автодороги, висловлюючи протест проти запланованої земельної реформи, пов'язаній зі скасуванням мораторію на продаж землі.

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