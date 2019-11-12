 Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі

Більшістю голосів парламент попередньо підтримав скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше Зеленський обіцяв референдум щодо продажу землі іноземцям.

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Під час голосування на пленарному засіданні в середу, 13 листопада, 240 депутатів при мінімально необхідних 226 попередньо підтримали своїми голосами законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі. Серед цих депутатів були 227 "Слуг народу" та ще 13 позафракційних депутатів.

Він передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності з 1 жовтня 2020 року. Також ним визначається перелік осіб, які можуть купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Водночас встановлюються обмеження на купівлю землі іноземцями до 1 січня 2024 року.

Крім того, згідно з ухваленим законопроєктом, вводиться обмеження щодо концентрації земель: в межах об'єднаної територіальної громади  - 35 відсотків, в межах області - 8 відсотків, в межах країни - 0,5 відсотка. Додатково встановлюється мінімальна стартова ціна продажу. Також ухвалений документ закріплює переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

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Перед початком голосування міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов закликав українців не боятися "страшилок" про придбання землі іноземцями. "У проєкті закону закладається перехідний період аж до 1 січня 2024 року - юрособи з бенефіціарами-іноземцями купувати землю не зможуть. А ми зараз будуємо систему моніторингу кінцевого власника, щоб не можна було купувати землю через підставних осіб", - написав урядовець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, 11 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані зміни до законопроєктів про продаж земель, згідно з якими питання про дозвіл продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним юридичним та фізичним особам буде винесено на референдум.

Так само 11 листопада у декількох областях України відбулися акції протесту аграріїв під гаслом "Ні розпродажу України". Сільгоспвиробники перекривали автодороги, висловлюючи протест проти запланованої земельної реформи, пов'язаній зі скасуванням мораторію на продаж землі. 

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Свиня під Радою: фермери протестують проти земельної реформи (13.11.2019)

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