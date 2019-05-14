 Верховна Рада прийняла за основу законопроект про середню освіту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про середню освіту

Верховна Рада прийняла за основу проект закону "Про повну загальну середню освіту". Ключові положення документа, зокрема, стосуються мов навчання у школах.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект Про повну загальну середню освіту

Верховна Рада України в четвер, 30 травня, підтримала в першому читанні законопроект "Про повну загальну середню освіту". "За" ухвалення законопроекту як основу проголосували 229 народних депутатів. Законопроект представляла міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Документ визначає засади функціонування і розвитку системи середньої освіти. Закон "Про загальну середню освіту" пропонується визнати таким, що втратив чинність.

У проекті закону йдеться про рівний доступ дітей до повної загальної середньої освіти (у тому числі для учнів із особливими освітніми потребами), сертифікацію педагогів, самоврядування в навчальних закладах та інші питання. Законопроект деталізує норми про мову навчання, визначені законом "Про освіту".

Три моделі навчання для нацменшин

Законопроект пропонує три моделі шкільного навчання для представників національних меншин, пише інформагенція "Українські новини".

Перша модель передбачає викладання мовами меншин усіх предметів із 1-го по 11-й (12-й) клас одночасно з українською мовою. Ця модель створена для нацменшин із уразливими мовами, тобто тих, які не мають власної держави, а також тих, які не живуть у своєму мовному середовищі. До цієї категорії входять кримські татари.

Друга модель передбачена для нацменшин, мовами яких розмовляють у державах Європейського Союзу. Починаючи з 5-го класу, такі діти щорічно вивчатимуть більше предметів українською мовою. У 9-му класі обсяг навчання українською мовою становитиме не менше 40 відсотків, а в старшій школі - не менше 60 відсотків.

Третю модель запропонують нацменшинам, які мешкають переважно у своєму мовному середовищі. Серед таких мов - російська. Діти, які навчатимуться за цією моделлю, вивчатимуть більше предметів українською мовою (не менше 80 відсотків часу) одразу після 5-го класу.

Днями в Україні ухвалили нову редакцію українського правопису.

Дивитись відео 01:38

Новий український правопис: 10 найцікавіших змін (23.05.2019)

DW.COM

Українська мовознавиця: Правопис має реагувати на мовні запити суспільства

Чому правопис час від часу потребує змін і як пересічні мовці можуть впливати на його формування, - DW дізналася у філологині, журналістки та перекладачки Аліни Акуленко. (24.05.2019)  

Що, як і від кого захищатиме новий закон України про мову

Новий закон про державну мову передбачає м'яку українізацію: безкоштовні мовні курси для всіх охочих, відсутність кримінальної відповідальності за його порушення та вільне використання інших мов у приватному спілкуванні. (17.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Новий український правопис: 10 найцікавіших змін (23.05.2019)  

Також за темою

Tove H. Malloy Direktorin des European Centre for Minority Issues

Європейська експертка: Знати державну мову - в інтересах представників нацменшин 14.05.2019

Чи відповідає новий мовний закон України міжнародним стандартам і чи зобов’язані представники нацменшин знати державну мову, DW розпитала директорку Європейського центру з питань меншин Тове Маллой.

Francesco Palermo, früherer Präsident des Beratungsausschusses der Rahmenkonvention für den Schutz von nationalen Minderheiten (FCNM)

Франческо Палермо: Універсальної практики щодо мов нацменшин у Європі не існує 21.09.2017

Якою мовою вчаться у школах в Європі діти представників нацменшин? Як встановити розумний баланс між ствердженням державної мови і правами нацменшин? Міжнародний експерт Франческо Палермо відповідає на запитання DW.

Fachliteratur für Russischlehrer

Новий освітній закон: чи зникнуть в Україні російськомовні школи 13.09.2017

Російську мову називають рідною 14 відсотків українців. Її присутність у школах одні вважають об'єктивною реальністю, інші - радянською інерцією. За новим освітнім законом вчитися нею незабаром в Україні може стати ніде.

Реклама

Докладно

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві

Петиція про визнання Голодомору геноцидом: що далі?

Петицію про визнання Бундестагом Голодомору 1932-1933 років геноцидом підписали 56 тисяч людей.  

Під час святкування 50-річчя Airbus у Тулузі, 29 травня 2019 року

Airbus: 50 років історії авіації

Спочатку над Airbus насміхалися, і ніхто не вірив в успіх європейського проекту.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  