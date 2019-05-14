Верховна Рада прийняла за основу законопроект про середню освіту

Верховна Рада України в четвер, 30 травня, підтримала в першому читанні законопроект "Про повну загальну середню освіту". "За" ухвалення законопроекту як основу проголосували 229 народних депутатів. Законопроект представляла міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Документ визначає засади функціонування і розвитку системи середньої освіти. Закон "Про загальну середню освіту" пропонується визнати таким, що втратив чинність.

У проекті закону йдеться про рівний доступ дітей до повної загальної середньої освіти (у тому числі для учнів із особливими освітніми потребами), сертифікацію педагогів, самоврядування в навчальних закладах та інші питання. Законопроект деталізує норми про мову навчання, визначені законом "Про освіту".

Три моделі навчання для нацменшин

Законопроект пропонує три моделі шкільного навчання для представників національних меншин, пише інформагенція "Українські новини".

Перша модель передбачає викладання мовами меншин усіх предметів із 1-го по 11-й (12-й) клас одночасно з українською мовою. Ця модель створена для нацменшин із уразливими мовами, тобто тих, які не мають власної держави, а також тих, які не живуть у своєму мовному середовищі. До цієї категорії входять кримські татари.

Друга модель передбачена для нацменшин, мовами яких розмовляють у державах Європейського Союзу. Починаючи з 5-го класу, такі діти щорічно вивчатимуть більше предметів українською мовою. У 9-му класі обсяг навчання українською мовою становитиме не менше 40 відсотків, а в старшій школі - не менше 60 відсотків.

Третю модель запропонують нацменшинам, які мешкають переважно у своєму мовному середовищі. Серед таких мов - російська. Діти, які навчатимуться за цією моделлю, вивчатимуть більше предметів українською мовою (не менше 80 відсотків часу) одразу після 5-го класу.

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