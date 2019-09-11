 Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Верховна Рада України повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і запровадила інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників.

Верховна Рада схвалила криміналізацію незаконного збагачення

Верховна Рада схвалила криміналізацію незаконного збагачення

Верховна Рада України у четвер, 31 жовтня, проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і запровадила інструмент цивільної конфіскації необґрунтованих активів чиновників.

Відповідний законопроєкт у другому читанні та в цілому підримали 259 народних депутатів.

Як пояснила керівниця комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Красносільскої, кримінальна відповідальність за незаконне збагачення передбачена в тому разі, якщо придбані чиновником активи більше ніж на 6,5 мільйона гривень перевищують його законні доходи. У цьому разі чиновникові загрожує ув'язнення на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Водночас у разі меншої суми встановлених незаконних доходів пропонується застосовувавти механізм так званої цивільної конфіскації. Це відбуватиметься, за словами Красносільської, якщо сумнівні доходи чиновника "вартують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 мільйона гривень".

Криміналізація незаконного збагачення є однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України (КСУ) 26 лютого 2019 року визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення у тому вигляді, в якому його раніше передбачав закон. Це рішення викликало різку критику з боку багатьох міжнародних партнерів України. 

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