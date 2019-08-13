Верховна Рада змінила форму управління НАЗК

Верховна Рада України в середу, 2 жовтня, ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), зобов'язує керівництво Офісу президента України подавати електронні декларації та скорочує державне фінансування політичних партій, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". За відповідний президентський законопроект №1029 у другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів.

Тепер замість п'яти членів керувати НАЗК буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів України. Таким чином, форму управління НАЗК буде змінено з колегіальної на одноосібну. У законі прописано вимоги та обмеження для претендентів на посаду голови Нацагентства. Його призначатимуть на чотири роки, одна й та сама особа не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль. Голова агентства зможе призначити собі трьох заступників.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації. З набуттям чинності достроково припиняються повноваження членів НАЗК, керівництва його апарату, членів громадської ради при агентстві.

Кабмін повинен провести конкурс з відбору голови НАЗК протягом двох місяців. При цьому протягом п’яти робочих днів із дня набуття чинності Кабмін призначає тимчасово виконувача обов'язків голови НАЗК.

Крім того, ухвалений закон пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції. Зокрема, його дію хочуть поширити на посади в Офісі президента України, яких призначає і звільняє глава держави, а також на посади патронатної служби згідно із законом про державну службу та на помічників суддів.

Скорочення держфінансування партій

Ухвалений закон також скорочує щорічне державне фінансування партій із 0,02 до 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на останніх виборах народних депутатів.

Передбачається, що право на державне фінансування матимуть ті партії, які на останніх парламентських виборах набрали щонайменше 5 відсотків голосів у багатомандатному виборчому окрузі. Наразі фінансування отримують партії, які подолали 2-відсотковий поріг.