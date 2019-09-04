Верховна Рада дозволила наймати частину держслужбовців на контракт

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади. На пленарному засіданні у четвер, 19 вересня, за нього проголосували 228 народних депутатів.

Закон передбачає можливість влаштування на державну службу за контрактом. "Але кількість таких людей буде обмежена сімома відсотками від усієї держслужби. Тобто ми близько 14 тисяч зможемо приймати на контракт. Але це пов'язано, наприклад, з якимись проєктними речами", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олександр Корнієнко, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, контракти для держслужбовців будуть короткостроковими. "У нас застосовуватиметься проєктний підхід у держслужбі. І для цього потрібні будуть контрактні люди, які на рік-два зможуть (прийти - Ред.). Приміром, що стосується діджиталізації, наприклад, щодо митниці, я знаю, є великі плани на контрактування", - зазначив Корнієнко.

Він також наголосив, що також буде розширено підстави для звільнення чиновників категорії "А". "При цьому гарантували їм "золотий парашут" - вони півроку отримуватимуть свою зарплату. І протягом півроку зможуть розраховувати на посаду такого самого рівня", - додав він.