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Вернер Файманн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вернер Файманн".

Австрійський політик Вернер Файманн з 2008 до 2016 року обіймав посаду федерального канцлера Австрії. Вернер Файманн є членом Соціал-демократичної партії Австрії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Очільник залізниці Крістіан Керн стане новим канцлером Австрії

Очільник залізниці Крістіан Керн стане новим канцлером Австрії 13.05.2016

За словами виконуючого обов'язки голови Соціал-демократичної партії Австрії Міхаеля Гойпля, рішення про призначення канцлером Крістіана Керна вже ухвалене. Церемонія приведення до присяги відбудеться 17 травня.
Відставка: Австрія без канцлера-довгожителя (відео)

Відставка: Австрія без канцлера-довгожителя (відео) 10.05.2016

Файманн був політичним довгожителем - 8 років у кріслі канцлера Австрії. Криза біженців змусила його піти.

Канцлер Австрії: відставка за власним бажанням (10.05.2016) 10.05.2016

Відставка Вернера Файмана - не стільки ознака політичної кризи, скільки свідчення демократії в дії, вважають спостерігачі.
Коментар: Австрійський ухил вправо і відставка канцлера

Коментар: Австрійський ухил вправо і відставка канцлера 10.05.2016

Федеральний канцлер Австрії Вернер Файманн різко змінив свій курс в політиці щодо біженців. Але ця зміна користі не принесла ні йому, ні німецькій канцлерці, вважає Крістоф Гассельбах.
В Австрії протягом тижня визначаться із новим канцлером

В Австрії протягом тижня визначаться із новим канцлером 10.05.2016

До призначення нового канцлера його обов'язки виконуватиме віце-канцлер Райнгольд Міттерленер. У ФРН тим часом побачили в австрійській кризі поганий сигнал для себе.
Канцлер Австрії подав у відставку

Канцлер Австрії подав у відставку 09.05.2016

Після восьми років на посаді австрійський канцлер Вернер Файманн оголосив про відставку. Своє рішення він пояснив тим, що "втратив підтримку партії".

Австрія обмежила прийом біженців: чого хоче Відень? (21.01.2016) 21.01.2016

Обмеження прийому біженців - одне з найсуперечливіших питань у політиці ЄС. Австрія свій вибір зробила.
Голова Єврокомісії та канцлер Австрії: Парканам - не місце в Европі

Голова Єврокомісії та канцлер Австрії: Парканам - не місце в Европі 28.10.2015

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер та канцлер Австрії Вернер Файманн вважають необхідною негайну реалізацію заходів, узгоджених на саміті ЄС та балканських країн.
Підсумки саміту: ЄС має намір зміцнити контроль на своїх кордонах

Підсумки саміту: ЄС має намір зміцнити контроль на своїх кордонах 24.09.2015

Центри прийому біженців будуть створені у Греції, Італії і, можливо, Болгарії. Брюссель підтримає країни Близького Сходу та Західних Балкан, посилить діалог з Туреччиною.
Берлін та Відень за збільшення допомоги ООН біженцям

Берлін та Відень за збільшення допомоги ООН біженцям 20.09.2015

Німеччина та Австрія висловились за збільшення на 5 мільярдів євро суми допомоги у межах програм ООН для біженців з Сирії, які живуть в таборах біженців в сусідніх країнах. Це стосується насамперед Лівану та Йорданії.
Меркель пропонує скликати наступного тижня позачерговий саміт ЄС

Меркель пропонує скликати наступного тижня позачерговий саміт ЄС 15.09.2015

Канцлерка ФРН Анґела Меркель пропонує скликати наступного тижня позачерговий саміт ЄС. На ньому мають обговорити найважливіші питання, пов'язані із кризою біженців.
Канцлер Австрії порівняв ставлення угорського уряду до біженців з Голокостом

Канцлер Австрії порівняв ставлення угорського уряду до біженців з Голокостом 12.09.2015

Федеральний канцлер Австрії Вернер Файманн порівняв політику угорського прем’єра Віктора Орбана з расовою політикою нацистів. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Der Spiegel.
Влада Мюнхена: Можливості з прийому біженців майже вичерпані

Влада Мюнхена: Можливості з прийому біженців майже вичерпані 07.09.2015

Протягом останніх двох діб на головному вокзалі Мюнхена зустріли майже 20 тисяч біженців. В понеділок можуть прибути ще понад 11 тисяч мігрантів. Австрія обіцяє скасувати особливу процедуру перетину кордону для біженців.
Австрія ініціює позачерговий саміт ЄС через ситуацію з біженцями

Австрія ініціює позачерговий саміт ЄС через ситуацію з біженцями 06.09.2015

На думку австрійського канцлера Вернера Файманна, поточні заходи допомоги біженцям, до яких вдався Відень, є тимчасовими і не вирішують проблему в корені.
Німеччина та Австрія погодились прийняти біженців, що прямують з Угорщини

Німеччина та Австрія погодились прийняти біженців, що прямують з Угорщини 05.09.2015

Перші автобуси, надані біженцям урядом Угорщини, досягли австрійського кордону. Австрії та Німеччина погодились прийняти мігрантів.
Ципрас: результат голосування не означає розрив з Європою

Ципрас: результат голосування не означає розрив з Європою 06.07.2015

За словами грецького прем'єра, кредитори повинні повернутись до переговорів про реструктуризацію боргів Греції. У ЄС вважають, що тепер саме Греція повинна запропонувати подальший план дій.
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