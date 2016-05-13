Вернер Файманн

Берлін та Відень за збільшення допомоги ООН біженцям

Німеччина та Австрія висловились за збільшення на 5 мільярдів євро суми допомоги у межах програм ООН для біженців з Сирії, які живуть в таборах біженців в сусідніх країнах. Це стосується насамперед Лівану та Йорданії.