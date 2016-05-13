Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вернер Файманн".
Австрійський політик Вернер Файманн з 2008 до 2016 року обіймав посаду федерального канцлера Австрії. Вернер Файманн є членом Соціал-демократичної партії Австрії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.