Як німецькі пенсіонери шукали в Україні могилу батька

Брати Ульріх та Іммо Ґляйс свого батька не пам'ятають: офіцер Вермахту загинув в Україні в 1943-му. Роки по тому вони вирішили знайти його могилу. DW супроводжувала їх в цій непростій для них подорожі.