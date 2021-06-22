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Вермахт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вермахт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Операція Барбаросса: війна на знищення

"Операція Барбаросса": війна на знищення 22.06.2021

"Операція Барбаросса" - кодова назва для нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. 80 років тому розпочалася найкривавіша фаза Другої світової війни.
Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея)

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось (фотогалерея) 22.09.2020

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось 22.09.2020

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.

Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020)

Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020) 08.05.2020

75 років тому, 8 травня 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Як це було? DW підготувала хроніку найважливіших подій.
Як німецькі пенсіонери шукали в Україні могилу батька

Як німецькі пенсіонери шукали в Україні могилу батька 21.10.2019

Брати Ульріх та Іммо Ґляйс свого батька не пам'ятають: офіцер Вермахту загинув в Україні в 1943-му. Роки по тому вони вирішили знайти його могилу. DW супроводжувала їх в цій непростій для них подорожі.
Початок Другої світової війни у щоденниках і фотографіях солдатів Вермахту

Початок Другої світової війни у щоденниках і фотографіях солдатів Вермахту 01.09.2019

Приватні фотографії солдатів німецького Вермахту свідчать, що від самого початку Гітлер вів війну на знищення. Жорстокі світлини, зроблені німецькими солдатами у Польщі, представлені на онлайн-виставці в Німеччині.

У російському Волгограді виявили масове поховання солдатів Вермахту

У російському Волгограді виявили масове поховання солдатів Вермахту 05.10.2018

Останки близько 800 німецьких військових, які загинули в роки Другої світової війни, виявлено під час прокладання ділянки водогону в російському Волгограді.

Скандальні обличчя АдН: популісти проти ще більших популістів (27.09.2017) 27.09.2017

Успіх "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Бундестагу не викликав би такого обурення, якби представники партії не робили скандальних заяв про Гітлера, жертв Голокосту та Вермахт.

Остання подорож Леандера: в Україну за минулим і теперішним

"Остання подорож Леандера": в Україну за минулим і теперішним 22.09.2017

Дві родини - німці та українці, дві війни - Друга світова та на Донбасі. Німецький режисер зміг об'єднати їх на екрані в одній великій життєвій драмі.
Глава міноборони ФРН хоче перейменувати названі на честь офіцерів вермахту казарми

Глава міноборони ФРН хоче перейменувати названі на честь офіцерів вермахту казарми 14.05.2017

Бундесвер має чітко просигналізувати, що він не використовує традицій вермахту, переконана міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

Скандали в Бундесвері: місце зустрічі праворадикалів - казарма?

Скандали в Бундесвері: місце зустрічі праворадикалів - казарма? 12.05.2017

У Німеччині затримані уже двоє праворадикалів-офіцерів Бундесверу, яких підозрюють у підготовці терактів. Постають питання про наслідки та межі цих намірів. Невже Бундесвер притягує праворадикалів?
У Бундесвері переглянуть статут через скандал із офіцером-праворадикалом

У Бундесвері переглянуть статут через скандал із офіцером-праворадикалом 03.05.2017

Міністерка оборони Німеччини анонсувала зміни в статуті Бундесверу після скандалу з офіцером-праворадикалом. Чинні положення щодо дисципліни переглянуть.

Останки солдатів Вермахту перепоховають під Києвом

Останки солдатів Вермахту перепоховають під Києвом 19.08.2015

Німеччина отримала доступ до останків солдатів Вермахту, похованих у Києві. Тіла близько 700 загиблих під час Другої світової ексгумують і перепоховають за участі військовослужбовців Бундесверу та Збройних сил України.
Коли закінчилася війна: що сталося 8 травня 1945 року?

Коли закінчилася війна: що сталося 8 травня 1945 року? 08.05.2015

8 травня 1945 року вступила в силу беззастережна капітуляція німецького Вермахту. Однак мир не одразу запанував у всій країні. До того ж багато німців тоді ще не сприймали цей день як визволення.
Друга світова війна: як позбутися радянських міфів і не створити нових?

Друга світова війна: як позбутися радянських міфів і не створити нових? 08.05.2015

Тема Другої світової війни оповита як російсько-радянськими, так і українськими націоналістичними міфами, які живлять сьогоднішній конфлікт. 8 травня є нагодою спробувати відкинути однобоку картину історії.
Дні пам'яті

Дні пам'яті 04.05.2015

70 років тому в Європі закінчилася Друга світова війна. DW згадує про це і пояснює, як Німеччина від румовища війни пройшла шлях розвитку і стала такою, якою вона є сьогодні.
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