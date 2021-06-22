Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вермахт".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Приватні фотографії солдатів німецького Вермахту свідчать, що від самого початку Гітлер вів війну на знищення. Жорстокі світлини, зроблені німецькими солдатами у Польщі, представлені на онлайн-виставці в Німеччині.