 Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер

Затримання британського танкера в Ормузькій протоці відбулось в порушення міжнародного права, однак Лондон підтверджує бажання деескалації ситуації, заявив очільник британського МЗС Джеремі Хант.

Британський танкер Stena Impero

Британський танкер Stena Impero

Затримання іранськими військовими британського нафтового танкера в Ормузькій протоці суперечить міжнародному праву. Про це у суботу, 20 квітня, після наради надзвичайного комітету COBRA (Cabinet Office Briefung Room A) заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. "Підтверджується бажання Великобританії щодо деескалації, однак і підтверджується, що Stena Impero був захоплений в Ормузькій протоці в порушення міжнародного права", - написав він у Twitter.

Хант телефоном обговорив ситуацію з іранським колегою Джавадом Заріфом, зазначивши, що дуже розчарований позицією Тегерана, який раніше заявляв про намір знизити напругу, але зараз поводить себе протилежним чином.

Глава МЗС Великобританії також зазначив, що відкидає спроби Тегерана зв'язати захоплення британського танкера з інцидентом, який стався в Гібралтарі 4 липня, коли британські морські піхотинці допомогли затримати іранський супертанкер Grace 1. Він зазначив, що ці дії були законними, оскільки танкер в порушення режиму санкцій перевозив нафту, призначену для Сирії. За словами Ханта, у випадку із британським танкером Іран не мав права на затримання.

DW.COM

У "Корпусі вартових Ісламської революції" заявили про затримання британського танкера, який нібито порушив міжнародні правила. Власники судна підверджують, що втратили з ним зв'язок. (19.07.2019)

Великобританія шукає дипломатичні шляхи вирішення конфлікту через затриманий Іраном танкер, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Другий, затриманий напередодні танкер, що йшов під прапором Ліберії, вже відпустили. (20.07.2019)

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. У портовому управлінні країни стверджують, що британський танкер зіштовхнувся з іранським рибальським судном і проігнорував сигнали його екіпажу. Також, за цими даними, танкер не перевозив жодного вантажу.

Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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