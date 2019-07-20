Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер

Затримання іранськими військовими британського нафтового танкера в Ормузькій протоці суперечить міжнародному праву. Про це у суботу, 20 квітня, після наради надзвичайного комітету COBRA (Cabinet Office Briefung Room A) заявив глава МЗС Великобританії Джеремі Хант. "Підтверджується бажання Великобританії щодо деескалації, однак і підтверджується, що Stena Impero був захоплений в Ормузькій протоці в порушення міжнародного права", - написав він у Twitter.

Хант телефоном обговорив ситуацію з іранським колегою Джавадом Заріфом, зазначивши, що дуже розчарований позицією Тегерана, який раніше заявляв про намір знизити напругу, але зараз поводить себе протилежним чином.

Глава МЗС Великобританії також зазначив, що відкидає спроби Тегерана зв'язати захоплення британського танкера з інцидентом, який стався в Гібралтарі 4 липня, коли британські морські піхотинці допомогли затримати іранський супертанкер Grace 1. Він зазначив, що ці дії були законними, оскільки танкер в порушення режиму санкцій перевозив нафту, призначену для Сирії. За словами Ханта, у випадку із британським танкером Іран не мав права на затримання.

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. У портовому управлінні країни стверджують, що британський танкер зіштовхнувся з іранським рибальським судном і проігнорував сигнали його екіпажу. Також, за цими даними, танкер не перевозив жодного вантажу.

Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.