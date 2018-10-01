 Великобританія та Австралія звинуватили Росію у серії глобальних кібератак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

Великобританія та Австралія звинуватили Росію у серії глобальних кібератак

Уряди Великобританії та Австралії звинуватили розвідку Росії в "невибіркових та безрозсудних" кібератаках на цифрові мережі в усьому світі, які були направлені на багато цілей - від транспорту і до виборів у США.

Російську розвідку звинуватили у масшатбних кібератаках по всьому світу

Російську розвідку звинуватили у масшатбних кібератаках по всьому світу

Російська військова розвідка "майже напевно" стоїть за масштабною кампанією онлайн-атак на політичні інститути, бізнес, медіа та міжнародні спортивні організації в всьому світі. Про це у ніч на четвер, 4 жовтня, заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант.

Експерти британського Національного центру з кібербезпеки (NCSC) стверджують, що військова розвідка РФ причетна до діяльності хакерських угруповань APT 28, Sofacy, Sednit, Sandworm, "Киберхалифат", "Киберберкут" і ряду інших. Зокрема, вони стоять за атаками у 2017 році на аеропорт в Одесі та систему метрополітену в Києві, засоби масової інформації в Росії та Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у Швейцарії. У 2016 році були скоєні атаки на Демократичну партію США, а у 2015 - на один з британських телеканалів.

"Дії ГРУ - безрозсудні та невибіркові. Вони намагаються підірвати та втручатися у вибори в інших країнах, вони навіть готові зашкодити російським компаніям та громадянам Росії", - заявив Джеремі Хант. За його словами, шкода національним економікам через ці атаки склала мільйони фунтів стерлінгів.

Одночасно прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що розвідувальні служби в Канберрі також виявили свідчення про "шкідливу кіберактивність", організовану Москвою. "Російські військові та їхня розвідка "ГРУ" несуть відповідальність за таку схему шкідливої кіберактивності. Кіберпростір - це не Дикий Захід. Міжнародна спільнота, включаючи Росію, погодилась, що в кіберпросторі застосовується міжнародне право та норми відповідальної поведінки держави", - йдеться у повідомленні уряду.

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Хакери Energetic Bear проникли в мережі енергетичних компаній США, пише The Wall Street Journal. Жертвами нападу стали сотні фірм, хакери використовували облікові дані співробітників. (24.07.2018)

Цілями російських хакерів у США можуть стати не лише організації з критичними до Путіна поглядами. У Microsoft не мають сумнівів у причетності російських хакерів до кібератак у США. (21.08.2018)

Великобританія заявила, що відповідатиме на такі дії російської розвідки. "Наше повідомлення зрозуміле - разом із нашими союзниками ми будемо викривати і реагувати на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність", - значив Джеремі Хант.

У вересні стало відомо про ініціативу британського міністерства оборони і Центру урядового зв'язку зі створення кібервійськ для протидії російській загрозі. Новий вид військ орієнтований на наступальні операції, що дозволить забезпечити "нові способи стримування і покарання держав, які бажають заподіяти шкоду" Великобританії, заявив колишній глава командування Об'єднаних сил Великобританії генерал Річард Баррон.

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