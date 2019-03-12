 Великобританія: обрання Джонсона прем′єром загрожує відставкою низки міністрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2019

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Великобританія: обрання Джонсона прем'єром загрожує відставкою низки міністрів

Міністри Девід Гок, Філіп Хаммонд, Грег Кларк і Рорі Стюарт незадоволені перспективою Brexit без угоди з Брюсселем. Екс-глава МЗС Борис Джонсон націлений на вихід країни зі складу ЄС.

Надувна куля у вигляді кандидата на посаду прем'єра Великобританії Бориса Джонсона під час протестів у Лондоні

Попри протести, Джонсон отримав підтримку 160 депутатів у Палаті громад

Міністр юстиції Великобританії Девід Гок висловив намір піти у відставку, якщо колишній глава британського МЗС Борис Джонсон стане прем'єр-міністром країни. Про це Гок заявив в інтерв'ю виданню Sunday Times у неділю, 21 липня. Свою позицію він пояснив неможливістю працювати з главою уряду, який виступає за вихід Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit) без укладення угоди з Брюсселем. За словами міністра, такий варіант Brexit стане "національним приниженням".

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Крім Гока, ще кілька британських міністрів висловили готовність залишити свої пости у разі перемоги Джонсона у боротьбі за посаду прем'єра Сполученого Королівства. Серед них - міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр у справах бізнесу Грег Кларк, а також міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт. Раніше Хаммонд наголосив на своїй готовності "зробити все, щоб забезпечити блокування невпорядкованого Brexit парламентом".

Кандидати на пост прем'єра - Борис Джонсон і Джеремі Хант

160 тисяч членів Консервативної партії 23 липня ухвалять рішення про наступника Терези Мей. В результаті останнього, п'ятого туру голосування в Палаті громад британського парламенту 20 червня переконаний прихильник Brexit Борис Джонсон здобув перемогу над чинним міністром закордонних справ Джеремі Хантом, отримавши 160 голосів.

Спочатку Великобританія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року, але до того часу не визначилась з планом Brexit. Запропоновану Брюсселем угоду, яка врегульовувала вихід Великобританії з ЄС та була погоджена з Терезою Мей, бритайнський парламент відхилив. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовились надати Лондону відстрочку до 31 жовтня.

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