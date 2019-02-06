Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Веймарська республіка

Веймарська республіка - період в історії Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Веймарська республіка".

Веймарська республіка є періодом у німецькій історії, який тривав з 1918 до 1933 року. У цей час у Німеччині вперше постала парламентська демократія, яка прийшла на зміну конституційній монархії. Республіку було проголошено 9 листопада 1918 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ФРН відзначають 100-річчя Веймарських установчих зборів

У ФРН відзначають 100-річчя Веймарських установчих зборів 06.02.2019

Веймарські ідеали міцно укріпилися в фундаменті Основного закону, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на святкуванні сторіччя скликання Веймарських установчих зборів.
Папа Римський застеріг від посилення популізму в Європі

Папа Римський застеріг від посилення популізму в Європі 22.01.2017

Нинішні тенденції посилення популізму в Європі - дуже небезпечні, адже й Адольф Гітлер не захопив владу, а був обраний народом, застерігає Папа Римський Франциск.
У Берліні виставили на показ політичні пам'ятники минулого

У Берліні виставили на показ політичні пам'ятники минулого 29.04.2016

У Берліні з'явилася нова цікавинка: на виставці Enthüllt зібрані пам'ятники, які мало хто бачив. Чому? Бо їх давно прибрали з постаментів, видозмінили, пошкодили, або вони довго припадали пилом у сховищах.
9 листопада – сумний та радісний день німецького календаря

9 листопада – сумний та радісний день німецького календаря 09.11.2012

9 листопада – знакова дата в історії Німеччини. У цей день у різні роки упав Берлінський мур, почалися єврейські погроми в „третьому рейху” і було проголошено Веймарську республіку.
Американські інвестори судяться з Німеччиною за облігації Веймарської республіки

Американські інвестори судяться з Німеччиною за облігації Веймарської республіки 12.09.2010

Група інвесторів у США подала проти Німеччини до суду, сподіваючись отримати виплати за облігаціями, які Берлін продав за океан понад 80 років тому. У разі перемоги їх очікують мільйони доларів.