Веймарська республіка - період в історії Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Веймарська республіка".

Веймарська республіка є періодом у німецькій історії, який тривав з 1918 до 1933 року. У цей час у Німеччині вперше постала парламентська демократія, яка прийшла на зміну конституційній монархії. Республіку було проголошено 9 листопада 1918 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.