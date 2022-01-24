Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".