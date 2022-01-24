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Веганство - відмова від продуктів тваринного походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "веганство".
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Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів.
Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.