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Веганство

Веганство - відмова від продуктів тваринного походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "веганство".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Найекологічніший ресторан у Берліні (21.05.2021) 21.05.2021

Цей ресторан у Берліні готує веганські страви і не продукує сміття. Тут підтримують ідею "нуль відходів" (zero waste). Дивіться, як їм це вдається.

Німці дедалі частіше відмовляються від м'яса. Навіть у бургерах і шаурмі

Німці дедалі частіше відмовляються від м'яса. Навіть у бургерах і шаурмі 15.10.2020

Кожен другий німець називає себе флексітаріанцем. Навіть у Баварії, знаменитою своїми рулькою і ковбасою, дедалі більшої популярності набирають веганська і вегетаріанська кухня.
Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів (фотогалерея)

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів (фотогалерея) 27.07.2020

У Німеччині проживає понад мільйон людей, які відмовилися від продуктів та виробів тваринного походження. Які новинки їм пропонують?

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів 27.07.2020

У Німеччині проживає понад мільйон людей, які відмовилися від продуктів та виробів тваринного походження. Які новинки їм пропонують?

Стартапи проти відтоку мізків у Литві - Європа у фокусі (відео)

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео) 18.11.2019

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію.

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. "Європа у фокусі" (18.11.2019) 18.11.2019

Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів.

Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (12.11.2019) 12.11.2019

Хоча Берлін і столиця ФРН, місто та його мешканці багато чим не вписуються в усталені стереотипи про німців і Німеччину. Рейчел Стюарт назбирала 9 причин чому.
Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців 01.10.2019

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".
Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці

Від нездорового харчування у світі вмирають мільйони людей - Україна в першій десятці 05.04.2019

Україна входить до першої десятки країн із найвищим ризиком смертності від незбалансованого харчування, такими є дані дослідження журналу The Lancet. Серед основних причин - надмірне споживання цукру, солі та м'яса.
Тиждень побути веганом: як прожити без молока і м'яса

Тиждень побути веганом: як прожити без молока і м'яса 05.01.2017

Авторка DW Луїз Осборн провела експеримент: тиждень прожила як веганка й спробувала знайти відповіді на питання, наскільки такий спосіб життя кращий для довкілля.
Чим німецькому міністру не подобається веганська ковбаса?

Чим німецькому міністру не подобається веганська ковбаса? 30.12.2016

Міністр сільського господарства і продовольства ФРН вимагає заборонити називати ковбасою ковбасу, яка взагалі не містить м'яса. DW - про мотиви дій головного німецького аграрія.

Веганська м'ясна крамниця в Берліні (11.10.2016) 11.10.2016

Сосиски - одна з традиційних німецьких страв. І навіть веганам не доводиться від них відмовлятися. Веганська м'ясна крамниця так швидко стала популярною в Берліні, що витрати на її відкриття окупилися за три місяці.

Веганство: добро природі, людям - зло?

Веганство: добро природі, людям - зло? 25.08.2016

Багато хто стверджує, що скорочення споживання м'яса - запорука збільшення стійкості суспільного розвитку. Хоча веганізм стає дедалі популярнішим, до нього є чимало запитань, зокрема - через вплив на здоров'я.

Веганство: від тренду до бізнес-моделі (23.05.2016) 23.05.2016

Веганське підприємництво переживає справжній бум. Тож життя вегана стало за останні роки значно простішим. Принаймні у Німеччині.
Ані яєць, ані молока: тренди веганів

Ані яєць, ані молока: тренди веганів 22.04.2014

Дедалі більше людей у Німеччині долучаютсья до веганства. Що приховує в собі цей стиль життя? DW дізнавалась деталі.
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