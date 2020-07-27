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Вегани

Вегани - люди, які відмовляються від продуктів тваринного походження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вегани".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів (фотогалерея)

Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів (фотогалерея) 27.07.2020

У Німеччині проживає понад мільйон людей, які відмовилися від продуктів та виробів тваринного походження. Які новинки їм пропонують?

Стартапи проти відтоку мізків у Литві - Європа у фокусі (відео)

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео) 18.11.2019

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію.

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. "Європа у фокусі" (18.11.2019) 18.11.2019

Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію. Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів.
Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (відео)

Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (відео) 12.11.2019

Хоча Берлін і столиця ФРН, місто та його мешканці багато чим не вписуються в усталені стереотипи про німців і Німеччину. І ось чому.

Чому Берлін не вписується у стереотипи про німців? (12.11.2019) 12.11.2019

Хоча Берлін і столиця ФРН, місто та його мешканці багато чим не вписуються в усталені стереотипи про німців і Німеччину. Рейчел Стюарт назбирала 9 причин чому.
Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців

Як в Німеччині вирощують м'ясо для вегетаріанців 01.10.2019

1 жовтня відзначається Всесвітній день вегетаріанства. Відзначити цей день вегетаріанці і вегани можуть не лише салатом з капусти - вони без проблем можуть поласувати отриманим з рослинних продуктів "м'ясом".

Автомобіль для веганів на сонячній енергії (28.11.2017) 28.11.2017

Автомобілі, потяги та літаки відповідальні за одну п'яту частину глобальних викидів CO2. Студенти у Німеччині розробили електромобіль на сонячних батареях, виробництво якого цілковито безпечне для довкілля.

Що їстимуть німці у майбутньому? (10.02.2017) 10.02.2017

Чи стане салат новим шніцелем? Німці щороку витрачають на їжу понад 200 мільярдів євро. DW спробувала спрогнозувати: що буде на тарілках у німців у майбутньому?
Тиждень побути веганом: як прожити без молока і м'яса

Тиждень побути веганом: як прожити без молока і м'яса 05.01.2017

Авторка DW Луїз Осборн провела експеримент: тиждень прожила як веганка й спробувала знайти відповіді на питання, наскільки такий спосіб життя кращий для довкілля.
Чим німецькому міністру не подобається веганська ковбаса?

Чим німецькому міністру не подобається веганська ковбаса? 30.12.2016

Міністр сільського господарства і продовольства ФРН вимагає заборонити називати ковбасою ковбасу, яка взагалі не містить м'яса. DW - про мотиви дій головного німецького аграрія.
Ані яєць, ані молока: тренди веганів

Ані яєць, ані молока: тренди веганів 22.04.2014

Дедалі більше людей у Німеччині долучаютсья до веганства. Що приховує в собі цей стиль життя? DW дізнавалась деталі.