Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари

Суд у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили сумарно до 24 років в'язниці. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомили саудівські прокурори, передає агенція dpa.

Зазначається, що всього у справі вбивства Хашоггі було 10 судових засідань. Усі вироки можна оскаржити. Імена обвинувачених наразі не розкривають, вони стануть відомі після остаточних вироків.

Крім того, у прокуратурі стверджують, що допитали Сауда аль-Кахтані, колишнього радника та наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Утім, у прокуратурі не знайшли доказів його причетності до вбивства і тому не висунули жодних звинувачень.

Крім того, у суді не визнали винним іншого високопосадовця - заступника голови саудівської розвідки Ахмада ас-Асірі, якого також звільнили після вбивства журналіста. На засіданнях суду були присутні сини вбитого та їхні адвокати. Також у залі суду були п'ять представників Генерального секретаря ООН та Туреччини, розповіли у пресслужбі саудівської прокуратури.

У червні в ООН опублікували звіт щодо вбивства Джамаля Хашоггі. Його авторка Агнес Калламар звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність "вартих довіри доказів", що вказують на причетність наслідного принца Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.