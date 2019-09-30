 Вбивство Хашоггі: п′ятьох обвинувачених засудили до смертної кари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари

Суд у Саудівській Аравії засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох осіб засудили сумарно до 24 років в'язниці. Усі вироки можна оскаржити.

Суд у Саудівській Аравії засудив п'ятьох обвинувачених до смертної кари через вбивство Хашоггі

Суд у Саудівській Аравії засудив п'ятьох обвинувачених до смертної кари через вбивство Хашоггі

Суд у столиці Саудівської Аравії  Ер-Ріяді засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі. Ще трьох обвинувачених засудили сумарно до 24 років в'язниці. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомили саудівські прокурори, передає агенція dpa.

Зазначається, що всього у справі вбивства Хашоггі було 10 судових засідань. Усі вироки можна оскаржити. Імена обвинувачених наразі не розкривають, вони стануть відомі після остаточних вироків.

Крім того, у прокуратурі стверджують, що допитали Сауда аль-Кахтані, колишнього радника та наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Утім, у прокуратурі не знайшли доказів його причетності до вбивства і тому не висунули жодних звинувачень.

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Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)

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Крім того, у суді не визнали винним іншого високопосадовця - заступника голови саудівської розвідки Ахмада ас-Асірі, якого також звільнили після вбивства журналіста. На засіданнях суду були присутні сини вбитого та їхні адвокати. Також у залі суду були п'ять представників Генерального секретаря ООН та Туреччини, розповіли у пресслужбі саудівської прокуратури.

У червні в ООН опублікували звіт щодо вбивства Джамаля Хашоггі. Його авторка Агнес Калламар звинуватила владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста та заявила про наявність "вартих довіри доказів", що вказують на причетність наслідного принца Мохаммеда бін Салмана та інших високопоставлених чиновників цієї країни до злочину.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста. 

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