 Вбивство Хангошвілі: у ФРН знайшли ймовірного спільника вбивці - Spiegel | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2020

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Вбивство Хангошвілі: у ФРН знайшли ймовірного спільника вбивці - Spiegel

Слідчі органи Німеччини підозрюють росіянина Романа Д. у співучасті у вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні, повідомляє німецький журнал Der Spiegel. Ім'я росіянина, можливо, несправжнє.

Місце вбивства Зелімхана Хангошвілі в парку Малий Тіргартен в Берліні

Місце вбивства Зелімхана Хангошвілі в парку Малий Тіргартен в Берліні

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне відомство з кримінальних справ вийшли на слід другого росіянина, який може бути причетним до вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі).

Як пише в п'ятницю, 26 червня, журнал Der Spiegel, німецькі силові відомства підозрюють в участі в підготовці злочину російського громадянина Романа Д. із Санкт-Петербурга. Втім, слідство вважає, що це несправжнє ім'я.

За даними видання, 3 серпня 2019 року підозрюваний приїхав з Білорусі до Польщі на автомобілі Infinity Q50. Він не викликав підозр у прикордонників.

У заявці на отримання шенгенської візи Роман Д. вказав, що працює в тій самій петербурзькій фірмі "Руст", що і затриманий і обвинувачений у цій справі Вадим Красиков. Ця компанія практично не має обігу, зауважує видання.

Крім того, двоє росіян в один день подали документи на отримання закордонного паспорта і на візу.

Ще один збіг - згідно з даними мобільних телефонів, обвинувачений Красиков і підозрюваний Роман Д. за кілька місяців до нападу були в підмосковному Оріхові-Зуєві, де тренуються спеціальні сили ФСБ.

Якою саме була роль Романа Д. в підготовці нападу на Хангошвілі в берлінському парку Малий Тіргартен, поки що незрозуміло, пише Der Spiegel у статті "Слід другої людини веде в Росію".

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Прокуратура ФРН звинуватила Москву у замовному вбивстві

18 червня Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти влади Росії звинувачення у замовному вбивстві Зелімхана Хангошвілі, якого раніше оголосили в РФ в розшук за звинуваченням у тероризмі.

Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було здійснено черговий замах. 23 серпня 2019 року його застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен. Підозрюваний імовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні того ж дня.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не виключили можливості введення проти Росії нових санкцій через цю справу.

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