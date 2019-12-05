 Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН

Росія досі змістовно не відповіла на два торішні запити німецьких слідчих щодо співпраці в розкритті вбивства колишнього чеченського польового командира в Берліні, констатували в мін'юсті ФРН.

На місці вбивства Зелімхана Хангошвілі

На місці вбивства Зелімхана Хангошвілі (фото з архіву)

Німецькі слідчі вже впродовж дев'яти місяців чекають від Росії відповіді на свої запити в зв'язку з убивством у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). Досі на зроблені ще в грудні 2019 року два звернення берлінської прокуратури, не надійшло жодної "змістовної відповіді від РФ", йдеться в поясненні мін'юсту ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Севім Даґделен (Sevim Dagdelen). Відповідь міністерства опублікувало у вівторок, 2 червня, інформагентство dpa.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі застрілили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. На момент убивства Хангошвілі було 40 років.

Читайте також: Глава міноборони ФРН вимагає нових заходів проти РФ через вбивство чеченця в Берліні

Слід веде в Москву

Того ж дня в Берліні був затриманий підозрюваний убивця, який перебуває під вартою. За даними ЗМІ, підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Раніше влада Росії оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як 2015 року в Грузії на нього було скоєно черговий замах.

Спочатку розслідуванням його убивства займалася берлінська прокуратура, однак в грудні 2019 року до слідчих дій  долучилася Федеральна прокуратура Німеччини. Така практика застосовується лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави.

Читайте також: Бізнес ФРН сподівається на відсутність нових санкцій проти РФ через вбивство в Берліні

Уряд ФРН вже не раз критикував Москву за брак співпраці в розслідуванні на тлі численних вказівок на те, що вбивство могло було вчинено на замовлення російської або чеченської влади. На тлі цього Берлін вислав двох російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.

Дивитись відео 04:41

Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

Також за темою

Berlin Botschaft der Russischen Föderation

Від видворення з Німеччини дипломатів РФ постраждає Україна - німецькі ЗМІ 05.12.2019

Рішення вислати з Німеччини російських дипломатів у зв'язку з убивством чеченця в Берліні може призвести до серйозних наслідків не тільки для РФ і Німеччини, а й для України, пишуть німецькі ЗМІ.

Mord an Georgier in Berlin

Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро 10.12.2019

Володимир Путін стверджує, що вбитий у Берліні чеченець був організатором вибухів у метро Москви. Президент РФ додав, що його країна відповість Німеччині на видворення дипломатів дзеркальними заходами.

Berlin Moabit | Mann erschossen - Polizei sucht am Tatort nach Hinweisen

Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира 05.12.2019

Німеччина вислала двох російських дипломатів після вбивства чеченського польового командира у Берліні. Чи стримає це Росію від убивств за кордоном, пояснює британський експерт зі спецслужб Марк Галеотті.

Реклама

Докладно

Штаб-квартира Ради Європи в Страсбурзі

РЄ: Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства

Україна за три роки не виконала рекомендацій РЄ щодо прав ЛГБТ-спільноти і ромів, бо не внесла поправки у законодавство.  

Про готовність відновити міжнародні рейси з аеропорту Київ з 16 червня заявила і компанія WizzAir

Три авіакомпанії готові відновити міжнародні рейси з "Жулян"

Belavia, LOT і WizzAir оголосили готовність з 16 червня відновити міжнародні рейси за 14 напрямками з аеропорту "Київ".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  