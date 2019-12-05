Вбивство Хангошвілі в Берліні: РФ і досі не відповіла на запити слідчих ФРН

Німецькі слідчі вже впродовж дев'яти місяців чекають від Росії відповіді на свої запити в зв'язку з убивством у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). Досі на зроблені ще в грудні 2019 року два звернення берлінської прокуратури, не надійшло жодної "змістовної відповіді від РФ", йдеться в поясненні мін'юсту ФРН на запит депутатки Бундестагу від Лівої партії Севім Даґделен (Sevim Dagdelen). Відповідь міністерства опублікувало у вівторок, 2 червня, інформагентство dpa.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі застрілили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. На момент убивства Хангошвілі було 40 років.

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Слід веде в Москву

Того ж дня в Берліні був затриманий підозрюваний убивця, який перебуває під вартою. За даними ЗМІ, підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Раніше влада Росії оголосила Хангошвілі в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як 2015 року в Грузії на нього було скоєно черговий замах.

Спочатку розслідуванням його убивства займалася берлінська прокуратура, однак в грудні 2019 року до слідчих дій долучилася Федеральна прокуратура Німеччини. Така практика застосовується лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави.

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Уряд ФРН вже не раз критикував Москву за брак співпраці в розслідуванні на тлі численних вказівок на те, що вбивство могло було вчинено на замовлення російської або чеченської влади. На тлі цього Берлін вислав двох російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.