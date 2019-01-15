Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

Як європейські праві впливають на ЗМІ

Журналісти відчувають особливий тиск у тих країнах Євросоюзу, де при владі праві популісти. Втручання у редакційну політику, образи і утиски - лише деякі інструменти тих, кому не до вподоби вільна преса. (19.12.2018)