 Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 15.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Вбивство популярного політика поглибило розкол у польському суспільстві.

Вбивство популярного політика ще більше розділить Польщу на правих консерваторів та лібералів

Вбивство популярного політика ще більше розділить Польщу на правих консерваторів та лібералів

Польща шокована. Жителі Гданська приносять квіти і запалюють свічки, щоб вшанувати пам'ять міського голови Павла Адамовича. Незважаючи на багатогодинну операцію і підтримку сотні поляків, які прийшли здати кров, мер помер від ножових поранень. Багато людей у місті знали його особисто.

DW.COM

Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті. (15.01.2019)  

Як європейські праві впливають на ЗМІ

Журналісти відчувають особливий тиск у тих країнах Євросоюзу, де при владі праві популісти. Втручання у редакційну політику, образи і утиски - лише деякі інструменти тих, кому не до вподоби вільна преса. (19.12.2018)  

Чи існує загроза цензури в Польщі?

Урядова націонал-консервативна партія "Право і справедливість", а також держустанови намагаються залякати критичні до влади ЗМІ. Приміром, Нацбанк вирішив боротися з матеріалами про корупцію у фінансовому секторі. (12.12.2018)  

Коментар: Польща пішла назустріч Євросоюзу

Полегшення в Брюсселі: правлячі в Польщі націоналісти дають задній хід та скасовують частину суперечливої судової реформи. Це важливий сигнал і для інших країн ЄС, що збилися з дороги, вважає Бернд Ріґерт. (22.11.2018)  

Також за темою

Вбивство мера Гданська: які наслідки це може мати для Польщі (15.01.2019) 15.01.2019

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Його вбивство поглибило розкол у польському суспільстві.

Polen Danzig Trauer und Gedenken nach Mord an Pawel Adamowicz, Bürgermeister

Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська 15.01.2019

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті.