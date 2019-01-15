Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Вбивство популярного політика поглибило розкол у польському суспільстві.
Польща шокована. Жителі Гданська приносять квіти і запалюють свічки, щоб вшанувати пам'ять міського голови Павла Адамовича. Незважаючи на багатогодинну операцію і підтримку сотні поляків, які прийшли здати кров, мер помер від ножових поранень. Багато людей у місті знали його особисто.
У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті. (15.01.2019)
Журналісти відчувають особливий тиск у тих країнах Євросоюзу, де при владі праві популісти. Втручання у редакційну політику, образи і утиски - лише деякі інструменти тих, кому не до вподоби вільна преса. (19.12.2018)
Урядова націонал-консервативна партія "Право і справедливість", а також держустанови намагаються залякати критичні до влади ЗМІ. Приміром, Нацбанк вирішив боротися з матеріалами про корупцію у фінансовому секторі. (12.12.2018)