 Вбивство журналістки у Північній Ірландії: затримано двох підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

Вбивство журналістки у Північній Ірландії: затримано двох підозрюваних

Двох молодиків віком 18 та 19 років було затримано за підозрою у причетності до вбивства журналістки Лайри Маккі у місті Лондондеррі.

У Лондондеррі на місці вбивстава Маккі

У Лондондеррі на місці вбивстава Маккі

За підозрою у причетності до вбивства журналістки під час масових заворушень у північноірландському місті Лондондеррі, що відбулися ввечері 18 квітня, було затримало двох молодих людей. Про це зранку у суботу, 20 квітня, повідомили у поліції Північної Ірландії, інформує агенція Reuters.

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Як йдеться у заяві поліції, двом затриманим "у зв'язку з вбивством" - 18 та 19 років. Їх доправили до Белфаста  для допитів. Обвинувачення їм поки що не висунули, пише агенція AP.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня під час масових заворушень в місті Лондондеррі була застрелена 29-річна журналістка Лайра Маккі. Вона перебувала біля поліцейських у той момент, коли один з учасників заворушень вистрелив у їхній бік. Жінку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням, але медикам не вдалося врятувати її життя. Правоохоронці розглядають вбивство журналістки як терористичний акт. Маккі багато писала про конфлікт в Ольстері та його наслідки. 

На тлі переговорів щодо Brexit у регіоні зростають побоювання, що запровадження прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією стане поштовхом до нового спалаху насильства в Ольстері, де не спадає напруженість між націоналістами-католиками, які прагнуть возз'єднатися з Ірландією, і протестантами-юніоністами, які прагнуть залишатися в складі Великобританії.

 

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