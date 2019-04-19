Вбивство журналістки у Північній Ірландії: затримано двох підозрюваних

За підозрою у причетності до вбивства журналістки під час масових заворушень у північноірландському місті Лондондеррі, що відбулися ввечері 18 квітня, було затримало двох молодих людей. Про це зранку у суботу, 20 квітня, повідомили у поліції Північної Ірландії, інформує агенція Reuters.

Як йдеться у заяві поліції, двом затриманим "у зв'язку з вбивством" - 18 та 19 років. Їх доправили до Белфаста для допитів. Обвинувачення їм поки що не висунули, пише агенція AP.

Нагадаємо, ввечері 18 квітня під час масових заворушень в місті Лондондеррі була застрелена 29-річна журналістка Лайра Маккі. Вона перебувала біля поліцейських у той момент, коли один з учасників заворушень вистрелив у їхній бік. Жінку доправили до лікарні з вогнепальним пораненням, але медикам не вдалося врятувати її життя. Правоохоронці розглядають вбивство журналістки як терористичний акт. Маккі багато писала про конфлікт в Ольстері та його наслідки.

На тлі переговорів щодо Brexit у регіоні зростають побоювання, що запровадження прикордонного контролю між Північною Ірландією та Ірландією стане поштовхом до нового спалаху насильства в Ольстері, де не спадає напруженість між націоналістами-католиками, які прагнуть возз'єднатися з Ірландією, і протестантами-юніоністами, які прагнуть залишатися в складі Великобританії.