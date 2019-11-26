 Вбивство журналістки на Мальті: арештованому бізнесмену відмовили в угоді зі слідством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Вбивство журналістки на Мальті: арештованому бізнесмену відмовили в угоді зі слідством

Арештований на Мальті бізнесмен Йорген Фенек пропонував надати свідчення щодо ексурядовців з оточення чинного прем'єра.

Malta Demonstration für ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia (picture-alliance/AP Photo)

Уряд Мальти не надаватиме імунітет затриманому у зв'язку зі вбивством у 2017 році журналістки Дафни Каруани Галіції бізнесмену Йоргену Фенеку. Про це вранці у п'ятницю, 29 листопада, заявив після кризового засідання уряду прем'єр-міністр Мальти Джосеф Мускат. 

DW.COM

На Мальті арештували відомого місцевого бізнесмена Йоргена Фенека у зв'язку з убивством журналістки-викривальниці Дафни Каруани Галіції. (20.11.2019)

Підозрюваний надав слідству важливу інформацію про загибель Дафни Каруани Галіції, заявили в поліції. Йому дали імунітет для перевірки цих свідчень, пояснив прем'єр Мальти. (26.11.2019)

Цей крок керівника офісу глави мальтійського уряду ЗМІ пов'язують з результатами розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. (26.11.2019)

Напередодні затриманий минулого тижня відомий місцевий бізнесмен Йорген Фенек запропонував надати у справі вбивства журналістки свідчення щодо ексголови адміністрації прем'єр-міністра Джозефа Муската Кіта Шембрі, колишнього міністра туризму Конрада Міцці, міністра економіки Кріса Кардони та інших осіб з оточення прем'єра.

Фенек мав намір укласти угоду зі слідством і звернувся з відповідним клопотанням, повідомляє агенція Reuters. При цьому адвокати Фенека наголошували, що прем'єр Мускат не повинен брати участь в ухваленні рішення про надання  бізнесмену імунітету, оскільки "він є особою, яка може бути зацікавлена у відхиленні клопотання".

Як інформує агенція з посиланням на джерела, знайомі з перебігом слідства, Фенек назвав Шембрі організатором вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. Після цього уряд скликав термінову нараду. Як повідомляють ЗМІ, Кіт Шембрі і Джозеф Мускат є друзями. 

Нагадаємо,  журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року внаслідок підриву автомобіля, в якому, за версією слідства, спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше Галіція заявляла про погрози на свою адресу. Незадовго до своєї загибелі журналістка займалася розслідуванням дій голови уряду і двох його найближчих помічників через підозри в корупції.

У вбивстві Дафни Каруани Галіції підозрюють трьох чоловіків, які визнали, що отримали 150 тисяч євро за його виконання. Однак слідству поки так і не вдалося встановити замовника вбивства журналістки. 

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