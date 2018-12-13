Варфоломій запросив Епіфанія для вручення томоса

Патріарх Константинопольський Варфоломій запросив главу нової церкви в Україні Епіфанія на вручення томоса про автокефалію в Стамбул 6 січня.

"Вселенський патріарх Варфоломій запросив його блаженство Епіфанія для співслужіння божественної літургії на Фанарі на великому святі Богоявлення і надання йому томоса створення нової сестринської автокефальної церкви", - йдеться у комюніке Вселенського Патріархату, оприлюдненого ввечері у суботу, 15 грудня, за підсумками об'єднавчого церковного собору, який відбувся в цей день у Києві.

Прес-секретар УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря) повідомив, що цова церква, створена в Києві на об'єднавчому соборі, отримала назву Православна церква України. "Офіційна назва, згідно зі статутом, Православна церква України. Також можна застосовувати УПЦ (не плутати з МП)", - повідомив Євстратій Зоря.

За його словами, вранці в неділю, 16 грудня, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша літургія глави нової церкви, митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

15 грудня учасники об'єднавчого собору в Києві обрали предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

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