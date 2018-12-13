 Варфоломій запросив Епіфанія для вручення томоса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Варфоломій запросив Епіфанія для вручення томоса

Нова українська церква отримала назву Православна церква України. Її предстоятель Епіфаній 6 січня отримає від патріарха Константинопольського Варфоломія томос.

Глава Православної церкви України Єпіфаній

Глава Православної церкви України Єпіфаній

Патріарх Константинопольський Варфоломій запросив главу нової церкви в Україні Епіфанія на вручення томоса про автокефалію в Стамбул 6 січня.

"Вселенський патріарх Варфоломій запросив його блаженство Епіфанія для співслужіння божественної літургії на Фанарі на великому святі Богоявлення і надання йому томоса створення нової сестринської автокефальної церкви", - йдеться у комюніке Вселенського Патріархату, оприлюдненого ввечері у суботу, 15 грудня, за підсумками об'єднавчого церковного собору, який відбувся в цей день у Києві.

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Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)

Поки у Софії Київській відбувався об'єднавчий собор, на Софіївській площі кілька тисяч вірян чекали звістки про обрання предстоятеля помісної православної церкви в Україні. (15.12.2018)

Прес-секретар УПЦ Київського патріархату Євстратій (Зоря) повідомив, що цова церква, створена в Києві на об'єднавчому соборі, отримала назву Православна церква України. "Офіційна назва, згідно зі статутом, Православна церква України. Також можна застосовувати УПЦ (не плутати з МП)", - повідомив Євстратій Зоря.

За його словами, вранці в неділю, 16 грудня, в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша літургія глави нової церкви, митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

15 грудня учасники об'єднавчого собору в Києві обрали предстоятелем помісної автокефальної православної церкви в Україні Епіфанія (Думенка) - митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП).

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Томос і Онуфрій: що думають про автокефалію у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (14.12.2018)

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


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Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Томос і Онуфрій: що думають про автокефалію у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (14.12.2018)  

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