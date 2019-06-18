Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів

Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів. Про це регулятор повідомив у вівторок, 9 липня, на своїй інтернет-сторінці. Зазначається, що набуває чинності з 10 липня. Цей крок зроблено "для покращення інвестиційного клімату", запевняють у Нацбанку.

Згідно з новими правилами, бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на переказ дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні. Дотепер ці обмеження становили 12 мільйонів євро на місяць для однієї юридичної особи.

Нове валютне послаблення "не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності", переконані в центробанку. Зазначається, що в першому півріччі 2019 року бізнес переказав за кордон дивіденди на суму 1,27 мільярда доларів США, з яких 1,07 мільярда доларів становила куплена валюта. Такі обсяги переказів та купівлі валюти на 20 і 14 відсотків менші за зафіксовані протягом аналогічного періоду минулого року, констатують у НБУ.

Так само репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько чотирьох відсотків від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів стало третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні. Раніше Нацбанк скасував вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень і ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном.

НБУ обіцяє й далі проводити валютну лібералізацію згідно із дорожньою картою, яка передбачає поступове скасування всіх валютних обмежень відповідно до темпів покращення макроекономічних умов в Україні. Кінцева мета цієї дорожньої карти - встановлення режиму вільного руху капіталу, наголошують у НБУ.