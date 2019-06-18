 Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Валютна лібералізація: НБУ скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів

НБУ зробив ще один крок на шляху валютної лібералізації, скасувавши всі обмеження на репатріацію дивідендів. У регуляторі запевняють, що цим покращують інвестиційний клімат і що цей крок істотно не вплине на ринок.

НБУ

НБУ продовжує валютну лібералізацію

Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів. Про це регулятор повідомив у вівторок, 9 липня, на своїй інтернет-сторінці. Зазначається, що набуває чинності з 10 липня. Цей крок зроблено "для покращення інвестиційного клімату", запевняють у Нацбанку.

Згідно з новими правилами, бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на переказ дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні. Дотепер ці обмеження становили 12 мільйонів євро на місяць для однієї юридичної особи.

DW.COM

Національний банк України скасував вимогу для бізнесу щодо обов’язкового продажу 30 відсотків валютних надходжень. В НБУ запевнили, що валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. (18.06.2019)

Нова купюра із зображенням Володимира Вернадського надійде в обіг 25 жовтня. Також восени будуть виведені з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. (25.06.2019)

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб відповів на запитання DW про перспективи відновлення співробітництва із МВФ, уповільнення темпів зростання економіки і секрет стабільності гривні. (18.06.2019)

Нове валютне послаблення "не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності", переконані в центробанку. Зазначається, що в першому півріччі 2019 року бізнес переказав за кордон дивіденди на суму 1,27 мільярда доларів США, з яких 1,07 мільярда доларів становила куплена валюта. Такі обсяги переказів та купівлі валюти на 20 і 14 відсотків менші за зафіксовані протягом аналогічного періоду минулого року, констатують у НБУ.

Так само репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько чотирьох відсотків від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів стало третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні. Раніше Нацбанк скасував вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень і ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном.

НБУ обіцяє й далі проводити валютну лібералізацію згідно із дорожньою картою, яка передбачає поступове скасування всіх валютних обмежень відповідно до темпів покращення макроекономічних умов в Україні. Кінцева мета цієї дорожньої карти - встановлення режиму вільного руху капіталу, наголошують у НБУ.

Дивитись відео 02:05

Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Нові 100 євро: порівняння захисту з 100 доларами і 100 гривнями (18.09.2018)  

Також за темою

Dmytro Solohub

Людей вже не лякають коливання гривні - віцеголова НБУ 18.06.2019

Заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб відповів на запитання DW про перспективи відновлення співробітництва із МВФ, уповільнення темпів зростання економіки і секрет стабільності гривні.

Geld Ukraine

Курс гривні: чотири роки без штучного дихання 12.02.2019

Чотири роки тому НБУ відмовився від фіксованого курсу гривні. Після першого шоку ситуація стабілізувалась, і з кінця 2015-го курс гривні коливається лише незначним чином. Що нині відбувається з гривнею - в матеріалі DW.

Ukraine Kiew Einführung von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Фактор "Приватбанку". Чого німецький бізнес очікує від Зеленського 14.06.2019

Німецькі бізнесмени визнають - за останні роки умови для ведення бізнесу в Україні стали кращими, але новий президент має зробити більше.

Реклама

Докладно

Інфляція в Туреччині призвела до кризи на ринку нерухомості

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику подій в Європі розслідування з Німеччини, Туреччини, Ірландії та Швейцарії.  

Будівля Верховної Ради України в Києві

Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  