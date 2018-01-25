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Валлетта

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Валлетта".

Валлетта є столицею Мальти. Місто розташоване на острові Мальта в Середземному морі. Кількість населення становить 6300 осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Валлетта - культурна столиця Європи-2018 (25.01.2018) 25.01.2018

Найменша столиця ЄС - мальтійська Валлетта - отримала на рік титул "Культурної столиці Європи" разом з нідерландським Леуварденом. Дивіться, як святкували на Мальті та чим приваблива Валлетта.
Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018

Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018 09.01.2018

Культура не закінчується Ваттовим морем, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У тандемі з Валлеттою культурною столицею Європи в 2018 році є Леуварден в нідерландській Фрисландії.
Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем

Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем 08.01.2018

Мальта прагне виправити свій імідж проблемної й не дуже креативної країни, і тому не шкодує грошей на підготовку свого головного міста до "посади" культурної столиці Європи - 2018.
Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта

Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта 01.01.2018

Леуварден на півночі Нідерландів та столиця Мальти Валлетта отримали статус "Культурних столиць Європи-2018". Важко уявити собі ще більш різні міста - не лише за географією і кліматом, але й за програмою заходів.
Парламент Мальти майже одностайно схвалив легалізацію одностатевих шлюбів

Парламент Мальти майже одностайно схвалив легалізацію одностатевих шлюбів 12.07.2017

Лише один із парламентарів острівної держави проголосував "проти". Відтепер в офіційних документах слова "чоловік", "дружина", "батько" та "мати" замінять нейтральними еквівалентами.
Шульц закидає країнам-членам ЄС невиконання обіцянок щодо біженців

Шульц закидає країнам-членам ЄС невиконання обіцянок щодо біженців 11.11.2015

Голова Європарламенту вважає головною проблемою у вирішенні кризи біженців брак дій з боку країн-членів ЄС попри їхні численні обіцянки - зокрема і щодо фінансування спеціальних трастових фондів.