Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта

Леуварден на півночі Нідерландів та столиця Мальти Валлетта отримали статус "Культурних столиць Європи-2018". Важко уявити собі ще більш різні міста - не лише за географією і кліматом, але й за програмою заходів.